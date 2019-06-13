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В Германии определились с красивыми русскими именами. А как же Сережа?...
По инф. rosbalt.ru   
13 Июня 2019 г.
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Что-то русское, говорят, им не чуждо. Немецкие журналисты  определили по пять красивейших русских мужских и женских имен. Список составило издание Wunderweib.

В Германии определились с красивыми русскими именами. А как же Сережа?...

Некоторые имена были приведены в уменьшительной форме.

Из мужских были отобраны Максим, Никита, Вадим, Алеша и Коля.

Более других женских имен редакции понравились Виктория, Полина, Дарья, Алина и Мила.

  • Это ориентиры в плане красоты имен не наши. Мы, как выяснилось, выбираем для детей имена в соответствии со своим вкусом и не в чью-то честь. И вообще, большинству соотечественников "выпендрёжные" детские имена не нравятся! Так как же Сережа?

По инф. rosbalt.ru

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