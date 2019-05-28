ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Германии местным депутатом стала столетняя бабуля
По инф. rosbalt.ru   
28 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

100-летняя бабушка стала депутатом местного совета в городе Кирхаймболанден в немецкой федеральной земле Райнланд-Пфальц. Об этом сообщает издание RP Online.Е

В Германии местным депутатом стала столетняя бабуля

Раньше старушка Лизель Хайзе работала учительницей, сейчас она находится на пенсии, но не унывает — она занимается плаванием и активно участвует в жизни местной протестантской общины.

По данным СМИ, Хайзе поддерживает проевропейских политиков и курс на сближение стран Евросоюза.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 