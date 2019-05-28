В Германии местным депутатом стала столетняя бабуля

100-летняя бабушка стала депутатом местного совета в городе Кирхаймболанден в немецкой федеральной земле Райнланд-Пфальц. Об этом сообщает издание RP Online.Е

Раньше старушка Лизель Хайзе работала учительницей, сейчас она находится на пенсии, но не унывает — она занимается плаванием и активно участвует в жизни местной протестантской общины.

По данным СМИ, Хайзе поддерживает проевропейских политиков и курс на сближение стран Евросоюза.

По инф. rosbalt.ru

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