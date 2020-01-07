В Финляндии всерьез собрались урезать рабочую неделю

В Финляндии собираются урезать рабочую неделю до 4 дней, а рабочий день — до шести часов. Законопроект инициирован премьер-министром страны Санной Марин. Она уже дала кабмину поручение разработать гибкий график работы в стране.

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Санна Марин уже дала кабмину поручение разработать гибкий график работы в стране.

По словам Марин, «люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни».

34-летняя Санна Марин является самым молодым премьер-министром в мире.

Марин возглавляет левоцентристскую коалицию с четырьмя другими партиями.

Всеми руководят женщины, три из которых моложе 35 лет.

Женщины понимают, насколько важно проводить время с семьей и сколько времени отнимают домашние дела, поэтому неудивительно, что с таким предложением для граждан своей страны выступила молодая Санна Марин. Надеемся, что у нее получается довести задуманное до конца. А в России, тем временем, в минувшем году тоже велись разговоры о четырехдневной рабочей неделе. Обмолвился об этом премьер Дмитрий Медведев, сказав, что «будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта». Вот только для того, чтобы это произошло, работы предстоит немало сделать. Эксперты посчитали, что такое новшество станет возможным не раньше, чем через 13 лет. Впрочем, половина россиян от идеи перейти на четырехдневку оказалась не в восторге. Главным опасением каждый второй назвал сокращение заработной платы. И людей можно понять.



По инф. rosbalt.ru

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