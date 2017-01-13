В феврале потребители коммунальных услуг получат новые "платежки". Что в них будет?

В квитанциях, которые каждый месяц мы с вами получаем как потребители коммунальных услуг, появляется новый пункт - общедомовые нужды. Постановление правительства по этому поводу публикует "Российская газета".

Обновленные "платежки" для оплаты ресурсов, потребленных в январе, придут к нам в следующем месяце. Плата за общедомовые нужды (ОДН) войдет в квитанцию отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

Стоит сказать, что за воду и электроэнергию, используемые на ОДН, жильцы многоквартирных домов платили и раньше. Плата включалась в состав коммунальных услуг и складывалась из разницы между показаниями общедомовых приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков в квартирах вместе с нормативными объемами тех, у кого нет индивидуальных счетчиков и данных общедомового прибора учета. Весь "небаланс" попадал в ОДН и распределялся на всех жителей пропорционально площади квартир. В этот "небаланс" входили и объемы ресурсов, о которых жильцы не сообщали или которые были украдены. Этот расчет объемов ресурсов на ОДН не поменялся.

Изменилось то, что теперь плата за ОДН будет взиматься в рамках платы за содержание жилья. Речь идет о чисто техническом перераспределении и не предполагает увеличения платежей. Если суммарно за все общедомовые нужды человек раньше платил 1000 рублей, эта же сумма перейдет в плату за содержание и ремонт.

1,5 такой повышающий коэффициент применяется с 1 января в "платежках" владельцев квартир без приборов учета

Как и ранее, верхний предел платы за ОДН будет ограничен нормативом. Он, к примеру, установит, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю или месяц. До 1 июня 2017 года региональными властями должны быть утверждены новые нормативы потребления ресурсов на ОДН - методика их расчета также прописана в постановлении правительства. Пока же будут использоваться действующие нормативы.

Подразумевается, что перерасход коммунальных ресурсов будут оплачивать управляющие компании. Это должно стать для них стимулом активнее использовать энергосберегающие технологии и бороться с воровством ресурсов. Однако, по мнению ведущего юрисконсульта направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Дмитрия Гордеева, дело может обернуться так, что вместо этого они просто будут недовыполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества. Особенно в условиях, когда собственники не могут организовать тотальный контроль.

Что еще нас ждет нового? В этом году меняется частота проверки исполнителем коммунальных услуг снятия показаний приборов учета. Если раньше это происходило раз в полгода, то теперь - раз в три месяца, поясняет Гордеев. Очень хорошая поправка, по его словам, касается того, что помимо пломбы на индивидуальный прибор учета исполнитель коммунальных услуг может теперь ставить индикаторы, которые позволяют выявить несанкционированное вмешательство в работу приборов учета. Например, установку специальных магнитов. Если такой факт будет зафиксирован, потребителю придется оплатить комуслугу в десятикратном размере месячного платежа.

Есть новости для владельцев квартир без приборов учета. Раньше они получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточилось - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. Избежать штрафов по-прежнему могут лишь жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы. В основном это ветхие и аварийные дома.

С начала года изменяется порядок оповещения о наличии задолженности и о возможной приостановке или ограничении коммунальных услуг. Теперь можно использовать СМС, телефонный звонок, оповещение через систему ГИС ЖКХ.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ