В этом году на региональных выборах в России будет изрядно "как бы независимых" кандидатов

Больше половины губернаторов, которым предстоит избираться в сентябре, пойдут на выборы от «Единой России». В то же время, ряд официальных (т.е. одобряемых в Кремле) лиц пойдут самовыдвиженцами, "сами по себе". Так проще дистанцироваться от падающей репутации "партии власти" (которую она подкосила сама себе - в первую очередь, поддержав скандальную "пенсионную повышку")

Как ожидается, партийными выдвиженцами станут три действующих губернатора, которые идут на новый срок, — Андрей Бочаров (Волгоградская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край) и Олег Кувшинников (Вологодская область), а также шесть временно исполняющих обязанности глав регионов, выдвигающихся на первый срок. Это Радий Хабиров (Башкирия), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Бату Хасиков (Калмыкия), Денис Паслер (Оренбургская область), Роман Старовойт (Курская область), Игорь Артамонов (Липецкая область).

В то же время, количество самовыдвиженцев в предстоящей кампании обещает быть самым высоким с момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году — не менее шести. Речь о Сергее Морозе (Астраханская область), Валерии Лимаренко (Сахалинская область), Александре Осипове (Забайкальский край), Александре Беглове (Санкт-Петербург). Во всех этих регионах уже приняты поправки в законодательство, позволяющие самовыдвижение на выборах губернаторов.

Ранее стало известно о том, что администрация президента РФ собирается применять на региональных выборах новые инструменты прогнозирования и социологические методики.

Polit.ru

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