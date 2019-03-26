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В Екатеринбурге задержан пожилой педофил
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
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В Екатеринбурге задержали пожилого мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницами.

В Екатеринбурге задержан пожилой педофил

В марте он совершил непристойные действия с девочками восьми и девяти лет, сообщает следственное управление СК по Свердловской области. Родители школьницы обратились в полицию.

Пенсионер признал вину, его арестовали до 17 мая. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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