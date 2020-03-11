В Египте отыскали каменный сундук фараона возрастом около 3500 лет

В Египте польские археологи, проводящие раскопки возле знаменитого храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, обнаружили королевский тайник: каменный сундук возрастом около 3500 лет, содержащий ритуальные предметы и упоминание имени фараона Тутмоса II.
Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Хорошо спрятанный каменный сундук был обнаружен недалеко от храма Хатшепсут, которая была супругой Тутмоса II. По мнению руководителя раскопок, профессора Анджея Нивинского, находка указывает на то, что рядом может находиться королевская усыпальница.
«Длина этой каменной коробки составляет примерно 40 сантиметров, а высота — чуть меньше, — говорит Анджей Нивински. — Она была отлично замаскирована и выглядела, как обычный каменный блок. Только при ближайшем рассмотрении нам удалось обнаружить ее, это было дело случая».
Сундук находился среди груды валунов и каменных блоков у подножия скалы. Внутри него было обнаружено несколько льняных свертков. В одном из них находился скелет гуся, который, вероятно, был принесен в жертву. Во втором ученые нашли гусиные яйца.
В третьем «пакете» был обнаружен небольшой деревянный ящик, в котором тоже находился сверток — яйцо, предположительно, ибиса, завернутое в льняное полотно.
Еще один сверток ученые нашли рядом с сундуком, он был спрятан в небольшой трещине в скале. Это оказалась деревянная шкатулка, плотно обмотанная четырьмя слоями ткани, внутри которой хранилась фаянсовая статуэтка. На нее нанесены иероглифические знаки, в том числе упоминается одно из имен фараона Тутмоса II.
По мнению ученых, не только имя фараона, написанное иероглифами, указывает на то, что тайник был создан в память о нем и в помощь ему. Египтологи считают, что сами найденные внутри сундука предметы намекают на титулы и имена этого фараона XVIII династии.
Тутмос II не так известен, как его жена, царица Хатшепсут, которая вошла в историю как женщина-фараон. И на то есть причины. Он взошел на трон в возрасте в 13 лет и правил, по разным оценкам, от трех до 13 лет, запомнившись разве что двумя военными кампаниями.
Ученые предполагают, что тайник может не только указывать на усыпальницу этого фараона, но и быть ее частью. Поблизости находится знаменитый храм Хатшепсут и остатки храма Тутмоса III, сына и преемника Тутмоса II.
«Тайник свидетельствует о том, что где-то здесь должна располагаться гробница этого правителя или же храм его имени, — говорит профессор Нивински. — Можно даже предположить, что мы уже находимся в царском некрополе, в процессе изучения гробницы».
Раскопки в данном месте ведутся с октября прошлого года, но пока археологи не нашли вход в предполагаемую гробницу. Впрочем, профессор Нивински считает, что его команда уже очень близка к открытию неповрежденной усыпальницы Тутмоса II.
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