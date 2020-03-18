В ЕАО губерпнатор приехал в больницу ремонт проверить и... застрял в лифте

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте детской областной больницы Биробиджана. Он приехал в медучреждение, чтобы проверить качество ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Гольдштейн застрял в лифте вместе с главным врачом, когда спускался на осмотр подвала больницы.

Оказалось, что у лифта не работает кнопка вызова. Чтобы спустить пациента на первый этаж, медики должны звонить вахтеру.

После освобождения Гольдштейн «был крайне жестким в разговоре с подрядчиком». Он дал неделю на устранение неполадок и пообещал вернуться, чтобы проверить изменения.

Детская областная больница в Биробиджане открылась после ремонта 3 марта. Уточняется, что на восстановление здания потратили около 211 млн рублей.

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Polit.ru

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