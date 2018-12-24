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"В долгах — как в шелках..." А где больше всего?
По инф. polit.ru   
24 Декабря 2018 г.
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Агентство РИА Рейтинг проанализировало данные ЦБ и Росстата и подготовило рейтинг регионов по уровню закредитованности жителей. Средний уровень закредитованности составил около 45%.

Лидерами рейтинга стали Калмыкия (82,7%) и Адыгея (69,4%). Также в пятерку вошли Чувашия, Курганская область и Тыва (от 66,5% до 68,9%).

Еще у восьми регионов доля закредитованного населения превышает 60%.

Наименьшие показатели зарегистрированы в Крыму и Севастополе — 10,8% и 11,1% соответственно. По мнению авторов рейтинга, местное население еще не успело набрать кредитов с 2014 года, кроме того, ситуацию с кредитами осложняет отсутствие в регионе многих крупных банков из-за санкций.

Также в пятерке наименее закредитованных регионов оказались Ингушетия (11,9%), Дагестан (18%) и Чечня (19,9%).

По объему задолженности перед банками лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где на одного работающего жителя в среднем приходится 422 тысячи рублей долга. Средняя долговая нагрузка на каждого работающего жителя России составила 199 тысяч рублей.

Polit.ru

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