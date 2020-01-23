В детский сад... через суд!

Молодая мама выиграла судебный процесс, чтобы устроить сына в детсад. И такое приходится пережить, если решительно бороться за свои права, вроде бы гарантированные государством.

"Извините, мест в детском саду нет". Эта фраза хорошо знакома жителям многих подмосковных городов. Область строит новые детсады ударными темпами, но их все равно не хватает, особенно в крупных пристоличных муниципалитетах, где строится много жилья. Проблему нехватки мест каждая семья решает по-своему: одни нанимают няню, другие отдают ребенка в частный сад. Ксения Многолетняя из Балашихи утверждает: есть менее затратный способ решения подобных проблем.

На очередь в ближайший к дому детский сад № 46 Ксения, как у нас водится, встала сразу после рождения сына Арсения. Многолетние живут в микрорайоне Авиаторов, где много жилья строилось для военнослужащих, дети которых, напомним, имеют льготу при поступлении в детсад. Поблизости, кстати, располагаются еще два садика, которые Ксения также рассматривала для сына, но первым в ее личном рейтинге предпочтений был именно 46-й.

Воспитывает сына женщина одна, и, разумеется, она была заинтересована в том, чтобы выйти на работу как можно раньше. Однако в сад № 46 ребенка не приняли - сказали, нет мест. "Говорили, что набрали 35 детей военнослужащих - и места закончились", - вспоминает молодая мама. После формирования групп Арсений Многолетний значился в списке очередников под номером 19, что лишало семью всякой надежды и на вторую волну зачисления. Бывает так, что некоторые из зачисленных деток отсеиваются - семья переезжает, родители разводятся или выясняется, что ребенок "не садовский"... Тогда место выбывших занимают следующие по очереди. Но 19-й номер - это детсад не раньше чем через год, тут надеяться не на что.

"Альтернативу мне предлагали, - честно говорит Многолетняя. - Но не в ближних садиках. Поэтому я отказалась: пешком в альтернативный сад не дойдешь". А передвигаться в час пик по Балашихе на транспорте - то еще удовольствие. Да и ребенка с учетом пробок нужно будет поднимать слишком рано. Словом, предложенная альтернатива, как посчитала Ксения, ухудшает условия жизни ее семьи.

Летом ей удалось пристроить сына в группу кратковременного пребывания садика № 46, куда они мечтали попасть. Тогда же в городском управлении образования ей предложили: оставьте ребенка в этой группе и ждите, когда подойдет ваша очередь в группу полного дня. Но и этот вариант маму не устроил. Детское пособие, которое она получает ежемесячно, составляет 2,3 тысячи рублей, а за эту группу нужно было платить на тысячу больше. И на работу вернуться нельзя - в садик ребенка принимают только на полдня! Поэтому Ксения подождала еще предложений и, не дождавшись, прямиком пошла в суд.

"И Конституция, и Закон "Об образовании в РФ" гарантируют гражданам общедоступное и бесплатное дошкольное образование. А обязанность организовать исполнение этой гарантии лежит на органах местного самоуправления. То есть администрация Балашихи должна иметь достаточное количество мест в детсадах и при необходимости своевременно его увеличивать", - говорит Многолетняя. Она, надо заметить, не юрист и адвоката для ведения процесса не нанимала. Но особых юридических знаний ей и не потребовалось. Ответы на все вопросы уже озвучил Верховный суд РФ, который в феврале 2019 года вынес кассационное определение № 33-КГ18-13 по аналогичному делу жительницы Ленинградской области. Обязана местная администрация иметь места в детсадах - и точка. А если их нет, это трактуется как незаконное бездействие органов власти.

Балашихинский суд вынес решение в пользу истицы, обязав предоставить Арсению Многолетнему место в детсаду № 46. Администрация, правда, попыталась его оспорить, подав кассационную жалобу. Но и Мособлсуд оставил в силе решение суда первой инстанции. А после того как Ксения написала заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела за неисполнение городской администрацией решения суда, Многолетним выдали долгожданную путевку в желаемый сад.

Вот уже четыре с половиной месяца Арсений ходит на полный день в младшую группу. Несмотря на то что ребенок попал в сад через суд, отношение воспитателей к нему ровно такое же, как ко всем остальным детям. Местная администрация, правда, во всех судах предоставляла справку о том, что сад переполнен, что в группах по 35 человек и больше, изначально рассчитанный на 140 детей, сад сегодня принимает почти 280. Это вроде как нарушение санитарных норм. Но, опять же, это головная боль местной администрации. Нет достаточного количества мест - приходится сажать детей на головы друг другу. "Но зато в этом году в нашем микрорайоне активно начали строить четвертый садик", - констатирует Ксения. Глядишь, через годик и 46-й разгрузят.

В дошкольном образовании много проблем, нехваткой мест в детсадах они не ограничиваются. Об этом нередко пишет наш сайт. И ниже тоже есть материалы на злободневные темы:

По инф. rg.ru

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