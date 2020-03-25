В деле об убийстве историком аспирантки вскрылись подробности: девушка умерла не сразу

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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По данным следствия, экс-преподаватель СПбГУ совершил преступление ночью 8 ноября. Официальной версией ведомство называет «бытовой конфликт на почве взаимной ревности».

Выяснилось, что 24-летняя аспирантка умерла не сразу. Пресс-служба подробно описывает действия Соколова.

«Взял незаконно хранящийся в квартире обрез, изготовленный из 5,6-мм охотничьего карабина „ТОЗ-17-01“, и произвел из него с близкой дистанции выстрел в область расположения жизненно важных органов — голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей. Продолжая реализовывать преступный умысел, с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов из указанного обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Труп аспирантки пролежал в квартире историка почти сутки. В ночь на 9 ноября Соколов принялся за расчленение тела убитой с использованием пилы, кухонных ножей и топора, после чего выбросил останки в Мойку.

«Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что уголовное дело рассмотрят без использования систем видеоконференц-связи (ВКС). Ранее власти ограничили доступ слушателей в суды из-за нового коронавируса, а выходом из ситуации могла бы стать ВКС.

Напомним, убитую аспирантку Анастасию Ещенко и Олега Соколова связывали романтические отношения. Историка задержали в начале ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела девушки.

Следственный комитет объявил о завершении расследования. Соколову вменяют убийство, незаконное приобретение и хранение оружия. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Известно, что следствие исключило из материалов дела явку с повинной. Адвокат считает историка жертвой третьих лиц, однако без уточнения имен. Слушания пройдут в Петербурге.

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По инф. rosbalt.ru

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