В чужой стране: приехала к детям, приболела, стала "незаконной мигранткой" поневоле

Межрайонный административный суд Астаны оштрафовал девяностолетнюю гражданку РФ за нарушение миграционного законодательства Казахстана. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Sputnik Казахстан.

Россиянка приехала в Казахстан, чтобы навестить детей и внуков, но сильно заболела, поэтому не смогла в установленный срок явиться в миграционную службу и зарегистрироваться.

Административное дело женщины было рассмотрено посредством видеоконференции. Суд оштрафовал ее на 15 МРП (36 075 тенге, или $98). С учетом возраста и состояния здоровья россиянки суд снизил сумму штрафа на 30%. Постановление пока не вступило в законную силу.

Согласно действующим в Казахстане правилам, приезжие из России могут находиться в республике без регистрации до 30 дней, а после регистрации — до 90 суток с даты въезда.

По инф. rosbalt.ru

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