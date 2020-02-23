ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Химках безработная мамаша уличена в жестоком обращении со своими малышами
По инф. rosbalt.ru   
23 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В подмосковных Химках 26-летнюю мать обвинили в жестоком обращении с собственными детьми.

Мать из Химок годами запирала двух дочерей одних дома без еды

Женщина с декабря 2018 года систематически закрывала двух дочерей одних в квартире дома, расположенного на улице Дружбы, и уходила на долгое время. При этом дети сидели без еды, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал уточняет, что женщина является безработной и имеет судимость. Ее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

  • Увы, историй про нерадивых или попросту жестоких родителей - очень много мелькает в нашей хронике происшествий!

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 