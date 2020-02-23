В Химках безработная мамаша уличена в жестоком обращении со своими малышами

Однажды, когда мне было лет семь, я спросил отца – а что должен уметь делать мужчина? Вопрос был задан неслучайно: у меня было две старших сестры, которых мама постоянно приучала ко всякой домашней работе и рукоделью, они меня тоже подключали и учили не только мыть посуду, готовить еду, но даже шить и вышивать. Хоть порой и посмеивались... Но мне это было интересно, и я старался не обижаться. И, надо сказать, за эти навыки я благодарен маме и сестрам до сих пор. Но с отцом у нас были и другие занятия: мы с ним порой до позднего вечера выпиливали ручным лобзиком из ящичной фанеры всевозможные рамки, шкатулки, резные полочки. А сам я мастерил корабли и самолеты и другие игрушки. И сколько радости было, когда все это летало и плавало! Не все получалось сразу, но меня учили терпению. Так вот, на мой вопрос отец ответил коротко и недвусмысленно: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»