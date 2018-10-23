В Челябинской области спорят о судьбе "всплывшей" статуи Сталина

В городе Куса Челябинской области этим летом в пруду нашли бюст Иосифа Сталина. Чиновники планировали переместить его в исторический музей, но Станислав Стафеев, член организации, мечтающей о возрождении СССР, забрал фрагменты скульптуры, чтобы ее восстановить. Где теперь ни окажется Сталин, его возвращение в город, населенный примерно 17 тыс. жителей, вызвало тревожный и по большей части нежеланный спор о его месте в прошлом и настоящем России, пишет журналист The Wall Street Journal Джеймс Марсон.
"Историки говорят, что при Сталине миллионы советских граждан были казнены, погибли в трудовых лагерях или умерли от голода. Но президент России Владимир Путин заявил, что "чрезмерная демонизация" диктатора используется для нападок на Россию. Путин сделал победу во Второй мировой войне под предводительством Сталина центральным элементом государственной пропаганды", - отмечает Марсон.
Это приободрило тех, кто, как Стафеев, заявляет, что Сталина очерняют в рамках затеянной Западом кампании. По словам 44-летнего Стафеева, "несколько поколений выросло на мифах" вроде завышенных оценок числа жертв.
"Пока Сталин годами лежал под водой, Советский Союз рухнул, а Куса столкнулась с трудностями. Ее чугунолитейный завод, бывший центром городской жизни, измельчал, и теперь на нем работают несколько сотен рабочих, тогда как во времена расцвета их были тысячи", - говорится в статье.
Местный фотограф 2 августа заметил Сталина, показавшегося в грязи на берегу обмелевшего пруда, и опубликовал фото в сети. Он проинформировал городских чиновников, но Стафеев их опередил. На следующий день он с несколькими товарищами достал бюст и отвез его к себе домой.
Чиновников ошеломил этот вызов их власти. Мэр Валерий Васенов потребовал от Стафеева отдать статую, а полиция его допросила. "Стафеев заявил, что его запугивают и что бюст переместили в безопасное место, а он планирует восстановить статую и выставить ее на всеобщее обозрение - если нужно, у себя перед домом. Васенов назвал заявления Стафеева о притеснениях преувеличением и сказал, что статуя должна быть "в музее, а не на постаменте", - передает Марсон.
Васенов, бывший военный, говорит, что уважает Сталина как одержавшего победу командующего. Но он также помнит, как его прадед стал жертвой Большого террора в 1937 году - его приговорили к смерти из-за доноса человека, которому он сообщил, что случайно нашел четыре ружья. "Он пострадал из-за своего длинного языка. Ему надо было молчать", - поделился Васенов.
"По словам местного историка Анатолия Блиновского, если детально сводить счеты с правлением Сталина, общество расколется на тех, чьи предки пострадали, и тех, чьи выиграли. Его отец при Сталине подвергся гонениям, но даже Блиновский колеблется и говорит, что быстрая индустриализация при Сталине подняла страну", - пишет Марсон.
Родители Блиновского рассказывали ему о чистках, а учителя в школе заверяли, что коммунисты бы такого не сделали. "Чему мы должны верить? У нас с тех пор каша в голове", - сказал он.
Директор местного исторического музея Наталья Ростовцева надеется найти решение через переговоры со Стафеевым. Ей бы хотелось поместить статую перед городским дворцом культуры, а затем в музее, чтобы каждый мог вынести свое решение о Сталине. "Кто-то его расцелует, другие положат цветы, а третьи плюнут", - сказала она.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сберб...
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изме...
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» провели совместный онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. М...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».