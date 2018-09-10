В Челябинске вскрыта "капсула времени" из эпохи застоя

Бригада плотников в 1980 году при работах в роддоме Челябинска оставила потомкам «капсулу времени». Послание советских рабочих было заключено в водочную бутылку, пишет «КП».

Акушерка Наталья Цветкова рассказала, что во время ремонта снимали дверные косяки и увидели наверху нишу, где и была спрятана емкость с письмом. «Я находилась в это время рядом (с рабочими) и видела, как достали находку», — сообщила женщина.

В записке от 16 октября 1980 года сказано, что там работала бригада плотников из 16 человек, среди них Горланов Николай, Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор. «Зарплата плотника пятого разряда: 180—200 рублей в месяц», — сообщил писавший.

В послании говорится, что люди в СССР недоедают: «С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания. Лавренов».

Жив ли плотник Лавренов до сих пор, неизвестно. Отыскать его или его родных пока не удалось.

Некоторые пользователи в обсуждении новости о находке предположили, что письмо сфальсифицировано и создано гораздо позже.

По инф. rosbalt.ru

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