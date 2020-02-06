В Челябинске детям с диабетом отказали в выдаче тест-полосок. Бардак!

В Челябинске детям с сахарным диабетом отказывают в выдаче тест-полосок для глюкометра, поэтому оказывается невозможным быстро определить уровень сахара в крови.

Как рассказала в Facebook мать больной девочки Ангелина Попцова, ей отказали в выдаче тест-полосок, мотивировав это тем, что уровень сахара ребенку можно измерить бесплатно в поликлинике. «Что, каждые три часа ездить в поликлинику? И ночью тоже? Вы совсем не имеете понятия, что такое диабет? Может, нужны курсы повышения квалификации?» — возмутилась горожанка.

По ее словам, иглы нужного размера и полоски в Челябинской области просто не закупают.

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Как сообщает Znak.com, прокуратура Челябинской области уже проводит проверку, поскольку в ведомство уже поступило обращение гражданина, столкнувшегося с такой же проблемой. Ведомство запросило в Минздраве объяснений и необходимую документацию, в том числе по проведению закупочных процедур данных препаратов.

Ситуация с тест-полосками в Челябинске - это еще один маркер того, что происходит в российской медицине, недаром ведь вице-премьер Татьяна Голикова признала, что "оптимизация медицины" происходит в стране неправильно, с ошибками. Кто виноват в этом - куратор здравоохранения в правительстве "затрудняется сказать". Тем временем в здравоохранении продолжают происходить чудовищные вещи:



По инф. rosbalt.ru

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