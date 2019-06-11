В Чечне возможно всё или как 15-летний подросток стал "заслуженным артистом"

В Чечне 15-летний подросток был удостоен звания заслуженного артиста. Такое решение главы ЧР Рамзана Кадырова работники культуры назвали беспрецедентным.

Издание уточняет, что «заслуженным артистом» стал 15-летний полуфиналист музыкального конкурса «Ты супер!» Юсуп Алиев. Отмечается, что Кадыров лично принял подростка, сообщив о том, что своим первым указом после выхода из отпуска присвоил ему звание заслуженного артиста республики. Также Алиеву подарили квадроцикл и одежду от модного дома «Фирдаус», которым руководит дочь Рамзана Кадырова.

Более того, мальчику вручили ключи от новой уже обставленной мебелью квартиры в центре Грозного и вызвались оплатить его дальнейшую учебу.

Между тем местные работники культуры заявили, что такое решение обесценивает звание.

Так, по словам заслуженного работника культуры Российской Федерации Анатолия Попова, для присвоения такого звания предусмотрена особая процедура: собрание коллектива, в котором работает артист, должно выступить с инициативой и предоставить документы, которые потребуют органы власти. Кроме того, добавил он, существует очередность званий.

Согласно указу президента РФ, почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности.

Попов заявил, что не помнит подобных случаев ни за последние годы, ни даже в советское время. По его словам, тогда человек сначала должен был получить муниципальную награду, затем районную, далее областную, и только потом — республиканскую. Он также добавил, что звание заслуженного артиста не дает никаких льгот или значимых преференций.

Заслуженный работник культуры России, первый замглавы Санкт-Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры Александр Гаврилов тоже посчитал уникальным для РФ присвоение звания заслуженного артиста 15-летнему певцу. Такое решение он назвал «нонсенсом».

Он вспомнил о ставшей «безумно популярной уже в юном возрасте» певице Ирме Сохадзе, но даже она, по словам Гаврилова, таких высоких наград не имела.

Признаемся прямо: новости из Чеченской республики не перестают удивлять. Всё время там происходят вещи, поражающие воображение, но и регион не самый обычный, согласитесь, с тяжёлой и неоднозначной историей. Многих жителей нашей страны, например, возмутила недавняя история из Чечни про списание долгов за газ. Власти попросили списать 9 миллиардов рублей задолженности, которая образовалась за время военных действий... Конца у этой истории пока нет, да и Кремль не определился со своей позицией, будем наблюдать, чем всё закончится.



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По инф. rosbalt.ru

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