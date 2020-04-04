Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили место крушения советского штурмовика Ил-2 на границе села Калинка в Хабаровском крае. Это заболоченная местность, обломки самолета разбросаны в радиусе 50 метров.
«Ранее местные жители, имеющие экскаватор, пытались выкопать фрагменты боевой машины, чтобы сдать в металлолом», — рассказали поисковики.
Согласно архивным данным, трагедия произошла 22 декабря 1943 года во время учебно-тренировочных полетов. Ил-2 разбился в одном километре от аэродрома Калинка. На его борту находились летчик — младший лейтенант Хрипун Николай Павлович и стрелок-радист Рубанов Виталий Васильевич. Катастрофа произошла из-за столкновения штурмовика с самолетом УИл-2. Ил-2 перешел в отвесное пикирование и с углом 80 градусов ударился о землю.
Летом «АвиаПоиск» планирует установить у места гибели экипажа памятную доску.
Справка «РГ»:
Ил-2 — советский штурмовик времен Второй мировой войны, самый массовый в истории авиации (всего было выпущено около 36 тысяч таких самолетов). Конструкторы называли его «летающим танком», а пилоты вермахта — «бетонным самолетом».
Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории
...И много других публикаций на эту тему
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Хабаровском крае нашли обломки самолета Ил-2. А рухнул он в 1943 году...
Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили место крушения советского штурмовика Ил-2 на границе села Калинка в Хабаровском крае. Это заболоченная местность, обломки самолета разбросаны в радиусе 50 метров.
-
Львы на улицах России
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
«Главная проблема – это отсутствие мозга»
Наука давно мечтает о создании человекоподобных роботов, которые способны мыслить и чувствовать, как люди. Однако появление андроидов и других умных машин, предназначенных для быта и развлечений, может нести в себе различные угрозы и опасности. Генеральный директор VisionLabs Александр Ханин и председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков рассказали о будущем, которое может наступить при развитии робототехники и появлении умных машин.
-
Ювелирные украшения в форме коронавируса не желаете? Уже есть такие
Костромские ювелиры выпустили новый вид украшений из драгоценных металлов в форме коронавируса. Товар вызвал большой спрос в России и за рубежом на фоне пандемии COVID-19.
-
Евгений Петросян стал прадедушкой!
Буквально на днях стало известно, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын. Правда это или нет — пока непонятно, потому что до сих пор никто не видел новоиспечённых родителей с ребёнком или коляской.
-
А какие антисептики в 19 веке были? Заразы-то еще больше гуляло
Для дезинфекции в конце XIX века российские ученые рекомендовали использовать мыльно-карболовый и серно-карболовый растворы, а также раствор хлорной извести и хлорида ртути.
-
В Перу под древними пирамидами нашли скелеты китов и акул
Археологи описали уникальные захоронения культуры Моче, обнаруженные на историческом участке Пампа-ла-Крус в Перу под ритуальной платформой, рядом с высокими пирамидами Солнца и Луны. В сооружениях, возраст которых превышает 1000 лет, были найдены останки китов, акул и других крупных морских обитателей.
-
Батька Лукашенко все-таки не против Союзного государства. Но с оговорочкой
Белоруссия не против создания Союзного государства с Россией, но Минску важно, чтобы все было на равных условиях. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
-
Не пропустил «скорую» — приготовься отдать права
Суд в Ярославле на три месяца лишил водительского удостоверения мужчину, не пропустившего скорую помощь с ребенком.
-
Ученые узнали, как можно быстро излечиться от коронавируса
Зараженным коронавирусом может помочь другим переливание крови от людей, уже перенесших болезнь. Такое открытие сделали ученые в Гонконге.
-
Дочь Миллы Йовович сочинила забавную сказку на русском языке
Актриса Милла Йовович опубликовала в Инстаграме видео со своей дочерью, которая сочинила сказу на русском и прочитала её без акцента.
-
Хемингуэй и цензура: им было точно не по пути
Знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй угрожал бросить своего британского издателя и сравнил его с «викарием» после того, как его «крепкие» выражения были удалены из английского издания книги «Смерть после полудня».
-
В Словакии археологам попались артефакты возрастом 6 тысяч лет
В Словакии археологи при проведении раскопок в поселке Зеленый Кричек в окрестностях города Трнавы обнаружили множество фрагментов керамики, а также костяных и каменных орудий возрастом более 6000 лет.
-
Блогер Николай покоряет TikTok, сидит в интернете и всегда сначала семь раз отмерит
В канун Нового года героем рубрики про блогеров старшего поколения был Николай Купреев, который размещает в интернете, на платформах TikTok и Instagram, разные забавные видео со своим участием. А теперь появилась возможность узнать этого веселого мужчину поподробнее. Вот какая состоялась беседа:
-
Гнездо черного аиста обнаружили в Подмосковье. А птица это уж очень редкая!
В ходе обследования территории проектируемого заказника «Лотошинские пруды» на северо-западе Московской области биологи обнаружили гнездовье черного аиста — редкого и недостаточно изученного вида птиц.
-
В Подмосковье двух пропавших 13-летних школьниц нашли мертвыми...
Две пропавшие 13-летние девочки найдены мертвыми в Пушкинском районе Подмосковья. (Ужаснейшая трагедия - девочки утонули, при этом одна пыталась спасти другую... прим. МГ.)
-
Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат
В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.
-
Близкие Анастасии Заворотнюк в её день рождения поблагодарили поклонников за поддержку
Звезде «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 49 лет. В Инстаграме, созданном в поддержку актрисы, появилось обращение к её поклонникам.
-
Вирусолог Щелканов: к концу апреля коронавирус должен пойти на спад
Жители большинства регионов России переживают все более жесткие ограничения. Приносит ли это результат? Когда закончится режим «самоизоляции»? Что нового узнали ученые о COVID-19? Правда ли, что прививки от туберкулеза, которые в советское время делали всем поголовно, помогают странам бывшего СССР и соцлагеря переживать новый вирус с меньшими потерями?
-
«Путин — это Сталин сегодня»? Как-то не получается…
Ставка на культивацию в обществе советского прошлого и мобилизацию населения в конечном итоге не сработает, считает политолог Ксения Кириллова.