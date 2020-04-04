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В Хабаровском крае нашли обломки самолета Ил-2. А рухнул он в 1943 году...

Юлия Гарднер, rg.ru   
04 Апреля 2020 г.
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Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили место крушения советского штурмовика Ил-2 на границе села Калинка в Хабаровском крае. Это заболоченная местность, обломки самолета разбросаны в радиусе 50 метров.

В Хабаровском крае поисковики нашли рухнувший 77 лет назад Ил-2

«Ранее местные жители, имеющие экскаватор, пытались выкопать фрагменты боевой машины, чтобы сдать в металлолом», — рассказали поисковики.

Согласно архивным данным, трагедия произошла 22 декабря 1943 года во время учебно-тренировочных полетов. Ил-2 разбился в одном километре от аэродрома Калинка. На его борту находились летчик — младший лейтенант Хрипун Николай Павлович и стрелок-радист Рубанов Виталий Васильевич. Катастрофа произошла из-за столкновения штурмовика с самолетом УИл-2. Ил-2 перешел в отвесное пикирование и с углом 80 градусов ударился о землю.

Летом «АвиаПоиск» планирует установить у места гибели экипажа памятную доску.

Справка «РГ»:

Ил-2 — советский штурмовик времен Второй мировой войны, самый массовый в истории авиации (всего было выпущено около 36 тысяч таких самолетов). Конструкторы называли его «летающим танком», а пилоты вермахта — «бетонным самолетом».

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