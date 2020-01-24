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В Бурятии подростка арестовали за изнасилование девочек

По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
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В Бурятии задержан юноша, обвиняемый в изнасиловании учениц коррекционной школы-интерната. Парнишка неоднократно насиловал одну и ту же девочку, также на его счету изнасилование в лесу другой воспитанницы. (Зачастую мир, в котором живут дети, оказывается настолько жесток, что за голову хватаешься. Подростки, выросшие без любви и заботы, показывают по отношению к другим такое же поведение. И тут только наша вина: ведь это мы, взрослые, недодали внимания в свое время... прим. МГ.)

В Бурятии подростка арестовали за изнасилование девочек

Сейчас воспитаннику школы-интерната в Мухоршибирском районе республики уже исполнилось 18 лет. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетних, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в СК РФ, в 2017 и 2018 годах воспитанник интерната неоднократно насиловал несовершеннолетнюю ученицу, а в 2018 году изнасиловал еще одну девочку из интерната в лесу у оздоровительного лагеря, куда дети выезжали летом.

Выяснилось, что за последние годы в интернате сложилась тяжелая атмосфера: воспитанники применяли друг к другу физическое насилие, более слабых детей унижали, несовершеннолетние употребляли наркотики. В отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.

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По инф. rosbalt.ru

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