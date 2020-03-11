В Британии арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Недвижимость арестовали весной 2019 года, тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.
11 марта судья Высокого суда Лондона разрешила раскрыть имена собственников, несмотря на их возражения. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем $100 млн, сегодня ее стоимость может быть намного выше.
Дома и квартира оформлены на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Бывший зять Назарбаева покинул страну в 2000-х годах. Его арестовали в Австрии и осудили по обвинению в убийстве двух банкиров. В 2015 году Рахат Алиев был найден мертвым в тюремной камере.
Адвокат Клэр Монтгомери, представляющая интересы собственников арестованного жилья, заявила на суде, что Рахат Алиев был разведен с Даригой Назарбаевой в 2007 году и потому не может иметь отношения к лондонской недвижимости, купленной после 2008 года.
По словам адвоката, дело притянуто за уши, а у следователей «абсурдно патриархальное представление о мире»: Назарбаева — самостоятельная женщина и способна заработать сама.
Монтгомери сообщила, что в NCA были предоставлены все документы о доходах и недвижимости Назарбаевой, однако агентство отказалась изучать представленные данные и настаивает на публичном судебном разбирательстве.
Недвижимость арестовали по закону «О доходах неустановленного происхождения», по которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния. Если собственники оспорят арест, то его отменят. Если они не смогут доказать происхождение средств, то имущество конфискуют и продадут на аукционе. Средства пойдут в британскую казну.
В октябре 2019 года суд в Лондоне приговорил среднего внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана к году лишения свободы условно за нападение на полицейского. Во время задержания он ударил и укусил одного из полицейских. В этот момент Айсултан был под действием наркотиков. Его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.
13 февраля Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. Он написал, что на него оказывает давление собственная семья и он обладает информацией о коррупционных схемах по поставке газа из Казахстана в Россию.
В петербургском центре спасения тюленей за несколько дней появилось 8 новых подопечных. Маленьких ладожских нерпят подобрали в Неве, на берегу или сняли с проплывающих льдин. Всем малышам не более 2-3 дней. Одна из подопечных погибла.
Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.
11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.