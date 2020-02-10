В Бразилии разыскали дальнего предка современных крокодилов

В Бразилии палеонтологи обнаружили редкое ископаемое существо ранее неизвестного науке вида, в котором позднее был идентифицирован дальний предок современных крокодилов возрастом 230 миллионов лет.

Описание нового вида авторы открытия приводят в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica. Сжатый отчет о работе опубликовал журнал National Geographic.

Открытие совершила команда во главе с палеонтологом Родриго Мюллером из Федерального университета Санта-Марии. Ископаемое существо было обнаружено при изучении слежавшихся кусков грязи у подножия холма Агудо, примерно в часе езды от города Порту-Алегри. Мюллер первым заметил необычный набор окаменелых костей, образующих пластины на коже рептилий и амфибий.

«Это было удивительно, потому что мы никогда раньше не встречали ничего подобного в Бразилии, — говорит Родриго Мюллер. — В остальном же это был обычный визит в регион, который когда-то являлся домом для самых ранних динозавров на Земле».

В результате раскопок из окаменелой грязи был извлечен почти полный скелет редкой рептилии Ornithosuchidae — древнейшего семейства, представители которого считаются «двоюродными братьями» современных крокодилов и аллигаторов.

Для Бразилии это первая подобная находка. Ранее окаменелых представителей этого семейства находили только в Аргентине и Шотландии, причем последний из них был обнаружен свыше 50 лет назад. Более того, анализ показал, что найденная рептилия относится к новому виду, который получил название Dynamosuchus collisensis и обитал на нашей планете около 230 миллионов лет назад.

Установлено, что это существо обладало крайне мощным укусом. Возможно, сила его укуса была наибольшей среди наземных существ того периода времени. Dynamosuchus collisensis с легкостью мог раздробить любые кости, а его острые как лезвия зубы с не меньшей легкостью рвали на куски любое мясо.

Несмотря на столь мощный «жевательный» аппарат, Dynamosuchus collissis, по мнению Мюллера и его коллег, был некрофагом, то есть падальщиком, существом, которое питается трупами других животных. К этой группе сегодня, например, относятся стервятники и гиены.

Также установлено, что доисторическая рептилия была довольно медлительной. Вероятно, поэтому она и питалась в основном трупами животных, а иногда, возможно, ловила легкодоступную добычу. Это означает, что данные рептилии были очень важным звеном пищевой цепи, о существовании которой в этом регионе Бразилии палеонтологи до сих пор ничего не знали.

Открытие помогло ученым понять, как работала эта экосистема. Падальщики были элементом замкнутого цикла, при котором органические отходы попадали в почву и питали растения, которые становились пищей для травоядных животных, на которых, в свою очередь, охотились хищники.

Исследование также показало, что Dynamosuchus collisensis, в отличие от своих современных дальних родственников, был исключительно сухопутным существом. Он был довольно крупным по сравнению с другими животными того периода, вырастая до двух метров в длину и даже больше.

Еще одно отличие от современных видов — все четыре конечности этой рептилии находились строго под туловищем, а не располагались по бокам.

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