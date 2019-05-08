«В бой идут одни старики» — самый любимый фильм «про войну»...А у вас?

Самым любимым кинофильмом о войне у россиян оказалась лента «В бой идут одни старики» (26%). На втором месте, сообщает ВЦИОМ, — «А зори здесь тихие» (20%), на третьем — «Они сражались за Родину» (15%), за ним следуют «Семнадцать мгновений весны» и современный «Т-34» (по 13%).

При этом первая пятерка любимых фильмов о войне совпадает у мужчин и женщин. Но вторая пятерка у мужчин отличается. Это «Освобождение» (11%), «Сталинград» (7%), «Горячий снег», «Смерш» и «Офицеры» (по 5% каждый). У женщин во вторую пятерку входят фильмы «Летят журавли» (8%), «Офицеры» (7%), «Освобождение» (5%), «Блокада Ленинграда», «Сталинград» (по 4% каждый).

На вопрос, какие фильмы о войне нравятся больше — советские или современные — 55% отметили, что современные — хуже советских, причем в возрастной группе 25-34 лет таких оказалось 58%. Каждый пятый россиянин считает, что фильмы разных эпох ничем не отличаются. Еще 16% считают, что современные российские фильмы о войне лучше советских, в том числе 31% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

По инф. rosbalt.ru

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