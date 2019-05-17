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В борьбе с тяжелым недугом Олега Газманова поддержала семья
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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Российский певец Олег Газманов принял участие в съемках программы «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева. 67-летний артист, обычно предпочитающий не распространяться о своей личной жизни, признался в беседе с Кудрявцевой, что у него выявили  опухоль на голосовых связках.

В борьбе с тяжелым недугом Олега Газманова поддерживала семья

Певец впервые откровенно рассказал о борьбе с тяжелой болезнью, новость о которой несколько лет назад стала для него настоящим ударом. По словам артиста, в борьбе против недуга ему помогала семья — жена Марина и дети. Но в конце концов всё закончилось благополучно, и болезнь отступила.

По инф. rosbalt.ru

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