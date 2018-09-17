В борьбе с раком появилась еще одна надежда

Ученые Лидского Университета и Института исследования рака Лондона обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы — одного из самых распространенных и смертоносных типов раковых опухолей.

Как сообщает MedicalXpress, препарат T-vec на основе вирусов вводится в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток. Если же T-vec вводится в кровоток пациентов, то формируются антитела, способствующие уничтожению вирусов и снижающие эффективность препарата. Считалось, что следующие дозы были бесполезны против меланомы.

Исследователям удалось вновь реактивировать T-vec, добавив моноциты — белые кровяные клетки, способные поглощать и переваривать различные вещества. Они захватывают вирусные частицы и переносят их к месту опухоли, где те проникают внутрь раковых клеток и вызывают их гибель. Таким образом, T-vec можно применять даже в тех случаях, когда их нельзя непосредственно ввести в злокачественное новообразование.

По инф. rosbalt.ru

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