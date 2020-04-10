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В болгарском Добриче вандалы осквернили памятник бойцам Красной армии. На монументе, находящемся в городском парке, синим спреем нанесли надпись «смерть оккупанту». Очевидно, правонарушители забыли о решающей роли СССР в победе над нацистской Германией и освобождении Болгарии в ходе Второй Мировой войны.
В администрации Добрича заявили, что вандалы уже разыскиваются. Заведено досудебное разбирательство.
Памятник представляет собой семиметровую фигуру советского солдата, расположенного перед 14-метровым пилоном. Архитектурная конструкция была возведена в конце 50-х годов. Под ее основанием погребены останки красноармейцев.
Увы, но такое кощунственное отношение к памятникам и символам Великой Отечественной войны сейчас встречается повсеместно. О том, почему и где так происходит, и как с этим намерены бороться в России - наши заголовки:
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В Болгарии осквернили памятник бойцам Красной армии
В болгарском Добриче вандалы осквернили памятник бойцам Красной армии. На монументе, находящемся в городском парке, синим спреем нанесли надпись «смерть оккупанту». Очевидно, правонарушители забыли о решающей роли СССР в победе над нацистской Германией и освобождении Болгарии в ходе Второй Мировой войны.
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