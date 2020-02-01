В Бермудском треугольнике нашли пропавшее сто лет назад судно

В «Бермудском треугольнике» нашли торговое судно SS Cotopaxi, которое пропало 100 лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на команду морских археологов.

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Как уточняется, судно покинуло порт Чарльстона (американский штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Однако до места назначения корабль не добрался, судьба экипажа осталась неизвестной.

Недавно археологи занялись изучением записей страховых агентов SS Cotopaxi и установили, что пропавшее торговое судно отправляло сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года. Кроме того, ученые нашли информацию о том, что 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида был обнаружен неизвестный корабль, но тогда никто не мог предположить, что это и есть SS Cotopaxi. Эксперты сопоставили старые и новые данные, и подтвердили данный факт.

«Бермудский треугольник» находится на западном побережье Атлантического океана между американским штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этом районе часто теряются воздушные и морские суда.

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По инф. rosbalt.ru

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