В берлинском музее будет выставлена картина «Гитлер в аду»

В экспозиции Немецкого исторического музея в Берлине появится картина «Гитлер в аду» художника Георга Гросса, написанная им в 1944 году, когда художник находился в эмиграции в США.

Георг Гросс (1893–1959) учился живописи в Дрездене и Берлине, затем, побывав в 1912–1913 годах в Париже, испытал влияние Оноре Домье и Анри Тулуз-Лотрека. Служил в армии в Первую мировую войну. В послевоенном Берлине Гросс получил известность благодаря своим рисункам. Был одним из основателей берлинского общества дадаистов, немного позже примыкал к течению «Новая вещественность». Прославился как карикатурист и иллюстратор книг. Его рисунки появлялись на страницах популярного сатирического журнала «Симплициссимус». Гросс был членом Союза Спартака, а затем — коммунистической партии Германии. В 1921 году опубликовал серию рисунков «С нами Бог», за что был приговорен к штрафу в 300 марок по обвинению в оскорблении армии. В 1922 году Гросс отправился в Россию вместе с писателем Мартином Андерсеном-Нексе. По прибытии в Мурманск их ненадолго арестовали по обвинению в шпионаже, но затем они были отпущены и смогли попасть в Москву, где встретились с Зиновьевым, Луначарским и Лениным. Проведя полгода в Советском Союзе, Гросс разочаровался в большевиках, на следующий год он вышел из коммунистической партии Германии, но его политические убеждения не изменились.

В 1928 году Гросс был снова привлечен к суду за оскорбление армии и церкви в серии рисунков, где он, например, изобразил, как Иисуса Христа принудительно призывают на военную службу. Он заявил на суде, что не является ни христианином, ни пацифистом, но «был активно мотивирован внутренней необходимостью создания этих работ». После двух апелляций ему удалось добиться оправдания.

По воспоминаниям сына художника, однажды Гросс избежал ареста, сумев выдать себя за рабочего, занимавшегося ремонтом в студии (художнику помог надетый на него фартук). В 1933 году Гросс с семьей был вынужден уехать в США, а в 1938 был лишен немецкого гражданства. В Германии он был объявлен «культурным большевиком номер один», а его творчество отнесено к «дегенеративному искусству». В США Георг Гросс активно выставлялся, преподавал в Лиге студентов искусства в Нью-Йорке, затем открыл собственную школу, был избран в Американскую академию искусства и литературы. Незадолго до своей смерти в 1959 году Гросс переехал в Западный Берлин.

Картина «Каин, или Гитлер в аду» считается одной из важнейших работ, созданных Гроссом в эмиграции. Художник говорил, что изображает Гитлера как «фашистское чудовище или апокалиптического зверя», сопоставляя его с Каином как с первым убийцей в истории человечества. До последнего времени картина хранилась у потомков Георга Гросса. Она была приобретена Немецким историческим музеем при финансовой поддержке федерального правительства и культурного фонда Берлина и с 28 января появится в постоянной экспозиции музея.

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Polit.ru

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