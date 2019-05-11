В Белоруссии попытаются одолеть коррупцию

В Белоруссии ужесточат наказание за коррупционные преступления. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Александр Лукашенко.

Теперь осужденные за взяточничество не смогут получить условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

Как отмечает агентство БЕЛТА, власти Белоруссии намерены усилить меры ответственности за коррупцию.

В ноябре 2018 года Лукашенко назвал недопустимым смягчение ответственности за коррупционные преступления. По его словам, существует «лазейка», когда коррупционеров за взятки и другие преступления лишают свободы, а спустя некоторое время выпускают на свободу за хорошее поведение.

Конечно, "Батьке Лукашенко" стоит пожелать всяческих успехов на ниве искоренения старого отечественного зла... Но что-то заставляет усомниться в конечной эффективности предпринимаемых мер. Просто потому, что экономическая и политическая системы в России и братской Беларуси - предполагают коррупцию как свою неотъемлемую часть. Такая система коррупционна по определению - когда некоторым государственным олигархам позволяется залезать в бюджет (до тех пор, пока они не попадут в немилость царя-батюшки, какое бы ФИО он не носил). Единственное "лекарство" (и то, отнюдь не быстродействующее!) - это равноудаленность бизнеса от власти, независимый суд и реально конкурентная экономика. Во всех остальных случаях коррупционные дела будут бить лишь по людям, нечаянно выпавшим из "вертикали власти" - да по всякой мелочевке.

Но пусть попробует, конечно.

По инф. rosbalt.ru

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