В Башкирии народ протестует против новой мусорной свалки

Жители башкирского Благовещенска накануне провели митинг с требованием запретить строительство свалки вблизи города. Как передает ОТР, в нем приняли участие несколько сотен человек.

По словам участников акции, городские власти уже выделили участок в 40 гектаров под размещение полигона для утилизации отходов из Уфы.

Это уже вторая попытка разместить свалку в Благовещенске. Предыдущая была два года назад, но тогда горожане добились отмены проекта.

«Сейчас у нас осталась единственное, что мы можем законно и правильно в то же время... Это проведение референдума, о котором мы просить начали с января. Были коллективные обращения к главе района, на что он отвечал, что он не полномочен», — аявил организатор митинга Геннадий Безносиков.

По словам активистов, экологическая обстановка в Благовещенске и без полигона сложная. В городе расположено несколько крупных промышленных предприятий и завод по утилизации ядерных отходов.

По инф. rosbalt.ru

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