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В Башкирии люди вышли на митинг против золотодобытчиков
По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2020 г.
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В Башкирии селяне вышли на митинг против разработки месторождения золота.

Жители Башкирии вышли на митинг против золотодобытчиков

Жители поселка Тубинский выступают против планов разработки месторождения золота. По их мнению, действия золотопромышленников могут отравить навредить озеру Талкас и отравить питьевую воду.

Селяне обратились к главе республики с обращением, напомнив, что у подножия горы Куртлу-Тау расположен исток реки Сапсал, а рядом — ручей, впадающий в озеро Талкас.

Кроме того, жители Тубинского отметили, что часть домов в селе находится над подземными шахтами. При взрывах шахты могут обвалиться вместе с постройками. Граждан также беспокоит качество питьевой воды в скважинах.

По данным издания, ООО «Семеновский рудник» намерено открыть рядом с селом карьер глубиной 400 метров и шахту по добыче золота.

  • С похожей проблемой в минувшем году также столкнулись жители села Иенгра Нерюнгринского района Якутии. Там население также выходило на митинг против разработки месторождения россыпного золота старательской артелью. Там старатели с минувшей весны добывают золото на ручье Волковский. Рядом находится скважина, которая обеспечивает водой весь поселок Иенгра.
  • Напомним, что экологические проблемы в России - повсеместны, они начинают сильно волновать местных жителей, активисты все меньше боятся выходить на защиту лесов, парков, чистого воздуха...

По инф. rosbalt.ru

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