В Башкирии люди вышли на митинг против золотодобытчиков

Жители поселка Тубинский выступают против планов разработки месторождения золота. По их мнению, действия золотопромышленников могут отравить навредить озеру Талкас и отравить питьевую воду.
Селяне обратились к главе республики с обращением, напомнив, что у подножия горы Куртлу-Тау расположен исток реки Сапсал, а рядом — ручей, впадающий в озеро Талкас.
Кроме того, жители Тубинского отметили, что часть домов в селе находится над подземными шахтами. При взрывах шахты могут обвалиться вместе с постройками. Граждан также беспокоит качество питьевой воды в скважинах.
По данным издания, ООО «Семеновский рудник» намерено открыть рядом с селом карьер глубиной 400 метров и шахту по добыче золота.
С похожей проблемой в минувшем году также столкнулись жители села Иенгра Нерюнгринского района Якутии. Там население также выходило на митинг против разработки месторождения россыпного золота старательской артелью. Там старатели с минувшей весны добывают золото на ручье Волковский. Рядом находится скважина, которая обеспечивает водой весь поселок Иенгра.
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