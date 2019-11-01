В Башкирии голодает пенсионер и бывший зэк: требует реабилитации по ложному обвинению!

В Уфе шестой день голодает 82-летний пенсионер Фаткулла Исхаков, требуя отмены приговора 1959 года, которым он был признан виновным в преступлении, которого не совершал, и по которому 13 лет провел в тюрьме.

Два года назад пенсионер уже объявлял голодовку, но так ничего и не добился.

Фаткуллу Исхакова 58 лет тому назад обвинили в покушении на убийство и приговорили к 13 годам лишения свободы. Впоследствии выяснилось, что это преступление совершил не он, а его односельчанин Наиль Саитбатталов, который в итоге не выдержал угрызений совести и написал явку с повинной. Вслед за ним в оговоре Фаткуллы признались и другие свидетели обвинения. В 2009 году Следственный комитет признал, что Саитбатталов и остальные свидетели по делу дали заведомо ложные показания. Привлекать к уголовной ответственности их не стали ввиду истечения срока давности и смерти большинства из них.

Однако прокуратура до сих пор не хочет признавать права пенсионера на реабилитацию.

Сейчас, как передает ProUfu.ru, Фаткулла Исхаков, продолжая голодовку, 250 км проехал из Уфы до Киргиз-Мияков, и в Миякинской прокуратуре ему все-таки вручили постановление, однако, как пояснил юрист Артур Галлямов, этот документ мало на что влияет.

В августе Верховный суд Башкирии признал незаконным предыдущее постановление прокурора Миякинского района о прекращении дела. Материалы были вновь направлены в прокуратуру. После чего и. о. прокурора Миякинского района Магадеева отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лжесвидетелей по делу, а оно фактически констатирует их виновность, ведь в отношении них уголовное дело не возбуждается только из-за истечения срока давности.

По нормам УПК прокурор имела право делать это в течении 5 дней, но никак не спустя 2 года. По истечению 5 дней после вынесения приговора, делать это можно лишь в исключительных случаях. После этого Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела с формулировкой «отказать ввиду отсутствия состава преступления». После этого прокурор оперативно выносит постановление о прекращении производства по вновь открывшимся обстоятельствам — рассказал юрист.

По инф. rosbalt.ru

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