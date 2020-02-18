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В Башкирии едва не ушел под лед табун лошадей. Но спасли!
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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В Башкирии едва удалось спасти табун лошадей, ушедших под воду из-за тонкого льда.

В Башкирии едва спасли тонувший табун лошадей (видео)

Как передает bashinform.ru, в Иглинском районе лошади во время прогулки провалились под лед и стали тонуть. Как рассказал конезаводчик Сагитзян Идиятуллин, из-за аномальной зимы в этом месте не встал лед, и он не выдержал веса лошадей.

Лошадей тянули из воды с помощью веревок и трактора. Судя по видео, некоторых спасли буквально в последний момент перед смертью.

В итоге все животные остались целыми и невредимыми.

Животные, как и люди, частенько попадают в беду, но часто такие истории имеют хороший финал. Почитать про это можно в нашей хронике "из мира братьев меньших"!

По инф. rosbalt.ru

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