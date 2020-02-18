В Башкирии едва не ушел под лед табун лошадей. Но спасли!

В Башкирии едва удалось спасти табун лошадей, ушедших под воду из-за тонкого льда.
Как передает bashinform.ru, в Иглинском районе лошади во время прогулки провалились под лед и стали тонуть. Как рассказал конезаводчик Сагитзян Идиятуллин, из-за аномальной зимы в этом месте не встал лед, и он не выдержал веса лошадей.
Лошадей тянули из воды с помощью веревок и трактора. Судя по видео, некоторых спасли буквально в последний момент перед смертью.
В итоге все животные остались целыми и невредимыми.
Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Стоит обратить внимание, что Сергей Михайлович - хотя и возглавляет формально-оппозиционную партию, но никаким "бузотером" точно не является, резких высказываний в адрес кремлевского начальства и порядков в стране себе не позволяет. И уж коли такой осторожный человек поднимает свой голос - значит, наверное, тоже уверен в неправедности приговора, ошарашившего многих в стране!
...В том числе "госизменщиками" становятся и люди весьма почтенного возраста. А в России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) суровое — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.
Некоторые горе-родители относятся к новорожденным детям как будто к вещам. Они считают, что их можно просто так убивать и выбрасывать. И от этого кровь стынет в жилах. Два таких новых случая произошли в Ставрополье и Самарской области.
Около трети животных и растений мира к 2070 году исчезнут из-за изменений климата. К такому выводу пришли эксперты. (Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.)
Церковные иерархи унижают и оскорбляют людей, но им все сходит с рук. Пора бы уже прекратить эту порочную практику. Напомним, Протоиерей Дмитрий Смирнов — глава патриаршей комиссии по делам семьи — опять отличился. На встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате отклонить законопроект о создании Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди граждан. Документ внесли в Думу депутаты от «Справедливой России».
Высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоирея Дмитрия Смирнова о женщинах, идущих на гражданский брак, вызвало немалую волну критики в обществе. Люди требуют призвать представителя РПЦ к ответу.
Наследство и наследники – одна из часто всплываемых тем. Касается она и простых людей, и, конечно же, знаменитостей, которым определенно есть что делить. На слуху много наследственных споров, которые выносят на люди многочисленные телевизионные ток-шоу. Никита Джигурда, Марина Анисина и наследство Людмилы Браташ. Наследство Людмилы Зыкиной, Людмилы Гурченко, Олега Яковлева и многих других. Жизненная тема, где кто-то остается человеком, а кто-то идет просто по головам. Она одновременно и простая, и необычайно сложная.
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский опубликовал мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР как «незаконно созданного государства». Напомним, эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий в СССР. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы (на самом деле, это очень тонкий юридический момент, о котором еще долго будут спорить правоведы!)
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