В Башкирии чиновник обматерил пришедшего на прием жителя

В соцсетях распространилось видео, где глава Кальтовского сельсовета в Иглинском районе Владимир Кожанов грубо отвечает молодому человеку, спросившего про расчистку дорог в деревне Черемисы. Чиновник заявил, что эта деревня стоит последней в очереди из 13 населенных пунктов. Когда местный житель попросил показать ему соответствующую документацию, глава сельсовета стал кричать и угрожать молодому человеку тюрьмой.

«А кто ты, […], такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?» — заявил глава сельсовета, перемежая свою речь нецензурными выражениями.

Изданию ГорОбзор.ру Владимир Кожанов заявил, что пришедший мужчина дважды судим и якобы «довел до истерики» его подчиненных из-за объективной характеристики, которая нужна в рамках условно-досрочного освобождения. «Он потом зашел ко мне, и я не выдержал. Себя я не оправдываю, нужно было как-то культурно и вежливо объяснить. Сейчас этим вопросом занимается глава района. Я только от него вышел», — рассказал чиновник.

В администрации Иглинского района подтвердили, что ведут служебную проверку инцидента.

...Ужасно, но нам приходится обращать внимание наших пожилых читателей на подобные скандалы! Дело в том, что российские чиновники очень уж часто, что называется, "теряют берега": пренебрежение к людям, чванство - прут как из ведра. И только огласка способна создать вокруг подобных проявлений атмосферу нетерпимости. Иначе совсем на шею сядут!

По инф. rosbalt.ru

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