В Австралии впервые с начала сезона удалось усмирить лесные пожары. Ура!

На территории австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые с начала сезона локализовали все природные пожары. Мы подробно рассказывали об этом бедствии, охватившем природу далекого континента и названном катастрофой мирового масштаба.

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Напомним, именно этот регион осенью прошлого года принял на себя основной удар стихии, после которого стране придется восстанавливаться около 100 лет

В Twitter местной пожарной службы сообщается, что для борьбы с пожарами потребовалось много усилий экстренных служб и местных жителей.

«Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы», — заявили в службе.

По последним данным, жертвами пожаров стали 27 человек и более миллиарда диких животных. В том числе были уничтожены около 30% популяции коал, уникальных для планеты.

В середине января эксперты сообщали, что процесс восстановления австралийских экосистем займет не менее столетия. В стране выгорели миллионы гектаров земли.

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По инф. rosbalt.ru

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