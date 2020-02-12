В Астрахани учительница уволилась после объятий с девятиклассником

Директор школы в Астрахани, где учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником, уволилась. Перед этим всю школу облетели кадры видео, на котором женщина обнимается со старшеклассником. (Как к этому относиться? Конечно же плохо, ведь подобное поведение педагога недопустимо! - прим. МГ.)

Стоп-кадр видео, на котором запечатлены объятия между учительницей и учеником

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Как сообщил РИА «Новости» представитель горадминистрации, директор школы была в отпуске, а затем написала заявление об увольнении «по состоянию здоровья».

Как сообщила «Астрахань FM» мать одного из учеников школы № 32, ученики уже несколько дней обмениваются видео, где засняты недопустимые отношения учительницы с девятиклассником.

Следственный комитет уже начал проверку.

Подростки обладают очень подвижной и неустойчивой психикой, они легко принимают влюбленность за любовь. Для этого нужно немного - стоит добиться доверия ребенка, как потом эта связь перерастает в сильную привязанность, симпатию. А вот во что выльются эти отношения, зависит только от взрослого. Только важно помнить, что использовать влюбленность подростка ради удовлетворения своей похоти, развращать его неокрепшую детскую душу – это аморально, преступно и непрофессионально. Хотя такие истории были всегда, и в наше с вами время, просто об этом сейчас становится известно сразу - благодаря тому, что у всех есть телефоны, получить доказательство разных деяний не составляет никакого труда, и это, согласитесь, хорошо.



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По инф. rosbalt.ru

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