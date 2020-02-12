ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Астрахани учительница уволилась после объятий с девятиклассником
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Директор школы в Астрахани, где учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником, уволилась. Перед этим всю школу облетели кадры видео, на котором женщина обнимается со старшеклассником.  (Как к этому относиться? Конечно же плохо, ведь подобное поведение педагога недопустимо! - прим. МГ.)

В Астрахани учительница уволилась после объятий с девятиклассником

  • Стоп-кадр видео, на котором запечатлены объятия между учительницей и учеником

Как сообщил РИА «Новости» представитель горадминистрации, директор школы была в отпуске, а затем написала заявление об увольнении «по состоянию здоровья».

Как сообщила «Астрахань FM» мать одного из учеников школы № 32, ученики уже несколько дней обмениваются видео, где засняты недопустимые отношения учительницы с девятиклассником.

Следственный комитет уже начал проверку.

Подростки обладают очень подвижной и неустойчивой психикой, они легко принимают влюбленность за любовь. Для этого нужно немного - стоит добиться доверия ребенка, как потом эта связь перерастает в сильную привязанность, симпатию. А вот во что выльются эти отношения, зависит только от взрослого. Только важно помнить, что использовать влюбленность подростка ради удовлетворения своей похоти, развращать его неокрепшую детскую душу – это аморально, преступно и непрофессионально. Хотя такие истории были всегда, и в наше с вами время, просто об этом сейчас становится известно сразу - благодаря тому, что у всех есть телефоны, получить доказательство разных деяний не составляет никакого труда, и это, согласитесь, хорошо.

Еще публикации о происходящем в образовательной сфере можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • В пяти городах Крыма появятся межрайонные онкоцентры
    В 2020 году власти Крыма приступят к поэтапному открытию в республике межрайонных онкоцентров. Об этом на заседании крымского правительства сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. (Российские чиновники активно взялись за наведение порядка в сфере здравоохранения на полуострове и открытие онкоцентров - езе один шаг на пути к этому. - прим. МГ.)
  • В Астрахани учительница уволилась после объятий с девятиклассником
    Директор школы в Астрахани, где учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником, уволилась. Перед этим всю школу облетели кадры видео, на котором женщина обнимается со старшеклассником.  (Как к этому относиться? Конечно же плохо, ведь подобное поведение педагога недопустимо! - прим. МГ.)
  • Отдых для тела и души
    Отдых для тела и души Впереди – череда радостных дней. Скоро мы будем поздравлять наших защитников с главным мужским праздником, затем останется совсем не много до Международного женского дня, а следом пойдут волнующие, тёплые и солнечные майские выходные. Красные дни календаря нужно отметить так, чтобы получить максимум позитивных эмоций. Пожалуй, идеальный вариант – отправиться за город, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья и не слишком дорого. Если вы житель Москвы, то вам не придётся долго размышлять о выборе места: всё готово к празднику, и не нужно тратить время на долгие переезды. Вас приглашает гостинично-банный комплекс «Лачи», заслуживший превосходные рекомендации.
  • Какой должна быть качественная колбаса? Послушаем диетолога
    Качественная колбаса не должна быть слишком «цветастой» или «вялой». О критериях выбора колбасных изделий рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24».
  • Вспомним студенческую жизнь интересными фактами
    Вспомним студенческую жизнь интересными фактами Оказывается популярная игрушка уже нескольких поколений «Кубик Рубика» изначально была всего лишь учебным пособием. Профессор архитектуры, скульптор и изобретатель из Венгрии Эрне Рубик хотел, чтобы с помощью этого предмета студенты как можно точнее и полнее поняли принципы пространственного воображения. Но пособие успешно было принято не только обучающимися, но и, как говорится, шагнуло в народ. Причем и не в венгерский тоже.
  • Спутниковый интернет: грядёт техническая революция?
    Спутниковый интернет: грядёт техническая революция? Американский миллиардер Илон Маск планирует перевести интернет на высокоскоростной беспроводной стандарт. Идея поистине революционная. В случае успеха проводной интернет уйдёт в прошлое, а уровень защиты передаваемой информации вырастет в разы. Ранее Илон Маск высмеял защиту популярного приложения WhatsApp и глобальной социальной сети Facebook.
  • Искусственные смолы: где купить и область применения
    Искусственные смолы: где купить и область применения Люди создали много разных полезных соединений. В их числе и искусственные смолы. Производить синтетические смолы начали давно, еще в начале 20 века. Они отличаются своим составом, который, как и метод изготовления, влияет на их основные характеристики. У полимерных смол есть отличное, очень ценное качество: затвердевая, обеспечивать хорошую сцепку с другими материалами. В одних случаях для отвердения смоле необходимо только время, в других необходимо определенное воздействие (высокой температурой).
  • Сайты с отзывами: и объективно сориентируют, и могут дать подзаработать
    Сайты с отзывами: и объективно сориентируют, и могут дать подзаработать Каждый день перед нами встает какой-либо выбор. В каком магазине купить продукты, одежду, присмотреть к новому сезону обувь, у какого врача можно лечиться, а какого лучше обойти стороной, в какой турфирме выгоднее покупать путешествие и т.д. Сориентироваться самому иногда бывает сложно. В этом случае можно воспользоваться сайтами с отзывами. Там клиенты, потребители оставляют свои отзывы о компаниях или специалистах, с которыми им приходилось иметь дело, честно высказывают мнение об их работе. Один из таких ресурсов с отзывами, к слову, tell-me.su.
  • Врач заявил о риске появления коронавируса у 80 процентов населения Земли
    От 60 до 80% жителей земного шара могут заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV — от которого сейчас страдает материковый Китай. Такое шокирующее предсказание, как передает The Guardian, сделал ведущий гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян. Есть и другие свежие новости об этом этой инфекции.
  • Какое будущее у «будок по продаже дипломов»?
    Заявление главы государства о необходимости «и дальше последовательно убирать вузы-«пустышки»» затронуло чувствительную тему. Все годы свободной России шел разговор о чудовищной профанации такой величайшей ценности, как образование. О неимоверно расплодившихся вузах, многие из которых были просто «будками по торговле дипломами», о юрфаках в вузах любого профиля и о том, какой ущерб это наносило и экономике, и морали.
  • Почти половина россиян готова отказаться от поездок на машине
    Почти половина российских водителей готова отказаться от личного транспорта в пользу общественного, если стоимость бензина и в целом обслуживания автомобиля повысится. Треть россиян, которые не имеют собственного автомобиля, объясняют это тем, что им удобнее передвигаться на общественном транспорте. Недостаточно разнообразные маршруты и расписание — основные недостатки общественного транспорта, которые отметили и водители, и пешеходы.
  • Татьяна Устинова: «Я не верю в мир одиноких людей»
    Автор детективных романов Татьяна Устинова отметила 20 лет своей писательской карьеры. О творческом кризисе, любви и неуверенности в себе Устинова рассказала корреспонденту "Собеседника".
  • Своих бы прокормить или почему россияне все реже усыновляют сирот
    В 2019 году в России было усыновлено менее 11 тыс. детей, сообщил председатель Верховного суда России (ВС) Вячеслав Лебедев на совещании с судьями регионов.
  • Сколько можно показывать уродов по российскому ТВ?!
    Крымский писатель и журналист П.Беседин в "Литературной газете" возмущается, что на ток-шоу федеральные телеканалы зовут совсем не тех, кого следовало бы:
  • В африканском Лимпопо львы загрызли 21-летнюю девушку
    Львы загрызли 21-летнюю работницу в охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо. Как сообщает Daily Mail, девушка по какой-то причине зашла к ним в вольер.
  • Где в Европе пенсионерам хуже всего живется? В Прибалтике
    «Риск нищеты» среди пожилых в Эстонии составляет 54%. Именно такова в этой республике доля населения старше 65 лет, находящегося за чертой бедности. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза, сообщает Delfi со ссылкой на данные Eurostat.
  • Кашель многолик или почему он — не всегда сигнал о болезни
    Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ им. Павлова Андрей Козырев рассказал о причинах возникновения кашля и способах его лечения. По словам врача, кашель не всегда является сигналом о болезни и не со всех случаях требует лечения.
  • Где это видано, чтобы собака на дерево леопарда загнала? Но в Приморье так и вышло!
    Житель Приморья Иван Щербатюк приехал на рыбалку с собакой. Когда мужчина услышал ее сильный лай, то пошел проверить, что случилось. Оказалось, она загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда.
  • Молодежь любит в солярий ходить? Пусть лучше стороной его обходит
    Представители Американской академии дерматологии пришли к выводу, что искусственный загар оказывает вредное канцерогенное воздействие на кожу.
  • Новорожденная дочь Миллы Йовович попала в больницу
    Всемирно известная актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам плохую новость. Согласно последней информации, новорожденная дочь артистки серьезно заболела и сейчас находится в клинике.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 