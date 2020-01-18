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В Арктике найден и восстановлен целый документальный фильм о советских полярниках
По инф. portal-kultura.ru   
18 Января 2020 г.
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Восстановить крошившуюся в руках пленку смогли сотрудники национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.

Найденная в Арктике кинопленка раскрыла быт советских полярников 1970-х годов

Как стало известно, кинопленку 70-х годов прошлого века нашли на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Старая жестяная банка с нею лежала в одном из заброшенных зданий станции Кренкеля.

Банка была вся сжатая от мороза и влаги, ее решили привезти в Архангельск, рассказал телеканалу «Россия — Культура» сотрудник отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Русская Арктика» Николай Гернет. Специалисты восстанавливали кинопленку 2 месяца, оцифровав почти 40 минут видео.

Как выяснилось, на пленке оказался настоящий документальный фильм, без прикрас запечатлевший жизнь советских полярников. В бытовые зарисовки жизни на полярной станции попали пингвины — оказалось, что пленка была отснята не на Северном полюсе, а на станции «Молодежная» Южного полюса. Ее автором, как установили ветераны-полярники, был их коллега, недавно ушедший из жизни, прежде работавший в составе советских экспедиций на обоих полюсах нашей планеты.

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По инф. portal-kultura.ru

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