В Архангельске появился знак, рядом с котором нужно звонить мамам

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В Архангельске у офиса МУП «Горсвет» на проспекте Троицком установили необычный знак, предлагающий позвонить маме.
Как сообщила администрация города в официальном сообществе в соцсети, он установлен в качестве эксперимента. По форме знак напоминает дорожный. На красном круге изображен мобильный телефон и размещена надпись: «Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме».
Городская администрация планирует установить подобные знаки в прогулочных зонах столицы Поморья. Их дизайн и места размещения сейчас прорабатываются, от горожан ждут идей на этот счет. Текст призыва упростят, но его смысл останется прежним: «Мама ждет твоего звонка».
— Поскольку все мы чьи-то дети, возникла мысль разместить на улицах города напоминания об этом, — пояснила «РГ» руководитель пресс-службы администрации Архангельска Ирина Буйновская. — Скорее всего, они появятся в местах с большой проходимостью — на набережной, на пешеходной Чумбаровке, в студенческом городке. Если студент, который три дня не звонил маме, увидит такой знак и наберет ее номер, — идея себя оправдает. Нам сообщили, что у пробного знака молодые люди уже останавливаются и достают телефоны.
Архангелогородцы, судя по комментариям в сообществе, разделились во мнениях. Противники считают новый знак излишним, сторонники пишут, что им он просто нравится.
Кстати
В сентябре 2019 года большой резонанс в Архангельске вызвала скульптура Смерти с косой и знаком ограничения скорости «60», которую городские власти установили на Ленинградском проспекте. Однако неизвестные убрали креативный дорожный знак в первый же день, а вскоре его нашли неподалеку от места установки со сломанной косой. Скульптуру отреставрировали, но на улицы города она пока не вернулась.
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