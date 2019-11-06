В аптеках Кургана пропал инсулин. Пора паниковать?

В аптеках Кургана пропал инсулин для льготников. (Весьма тревожная новость. Будем надеяться, что все не так страшно, как кажется... прим. МГ.)

О том, что в аптеках Кургана нет инсулина и поликлиники не выдают на него льготные рецепты, в местном паблике написала одна из больных сахарным диабетом. По ее словам, ей отказали в поликлинике в Заозерном районе. С такой же проблемой столкнулись и другие курганцы, которым пришлось покупать инсулин. Об этом со ссылкой на соцсети пишет 45.ru.

В департаменте здравоохранения комментарий получить не удалось. Между тем чиновники недавно отчитывались, что медикаменты для льготников имеются в Курганской области в достаточном количестве.

Председатель диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева рассказала, что весной для восполнения дефицита лекарств для федеральных льготников инсулин взяли из запасов для региональных льготников и не восполнили этот резерв. Возможно, с этим и связан нынешний дефицит лекарства.

По ее словам, поликлиника не может отказать в выдаче рецепта на льготный препарат. «Если человек выходит и не получает рецепт, значит, этот рецепт не будет поставлен на отсроченное обслуживание», — пояснила Воробьева и посоветовала обращаться к главврачу, в ТФОМС и в страховую.

Ситуация со снабжением качественными и необходимыми для жизни лекарствами в России - сложная, нервная. Мы постоянно следим за ней:

По инф. rosbalt.ru

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