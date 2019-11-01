В английском городе появится площадь в честь Сталинграда

В начале ноября в Ковентри, расположенном в графстве Уэст-Мидлендс на западе Англии, появится площадь в честь Сталинграда. Об этом рассказала лорд-мэр этого города Линда Бигхэм, передает «Интерфакс».

Бигхэм пообещала провести церемонию открытия сразу после возвращения из России.

В настоящее время она принимает участие в международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», который проходит в Волгограде. Мероприятие приурочено к 74-летию установления побратимских отношений между Сталинградом и Ковентри.

Побратимские отношения между Сталинградом и Ковентри были установлены в 1944 году.

Побратимские отношения между городами разных государств – всегда хорошее дело. Люди, их населяющие, учатся лучше понимать друг друга, больше узнают о культуре, укладе, современной жизни и, конечно, об истории. Ценны факты, когда крупицы героического прошлого советских людей, их подвиг в Великой Отечественной войне, стараются сохранить. Особо это событие радует на фоне того, как в некоторых государствах сейчас идет переосмысление вклада советского народа в кровопролитную войну и умаление его значения. Где-то памятники воинам-освободителям вообще сносят, а здесь площадь в честь Сталинграда наоборот будет открыта. Отличное предстоит событие!

На сайте "Мои года" есть немало публикаций на историческую тему, в том числе и материалы, затрагивающие период Великой Отечественной войны:

По инф. rosbalt.ru

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