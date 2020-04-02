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В Англии семья из 17 человек подхватила коронавирус на похоронах бабушки
По инф. Российской газеты   
02 Апреля 2020 г.
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Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом забелели практически все оставшиеся в живых родственники.

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах бабушки

86-летняя британка Шейла Брукс скончалась 9 февраля от СOVID-19. Ее похороны, а также церковная служба состоялись лишь две недели назад, и на них присутствовало большинство членов ее большой семьи, сообщает metro.co.uk. Через несколько дней после похорон ее 65-летняя племянница заболела коронавирусом и была доставлена в больницу королевы Елизаветы в Бирмингеме, где скончалась всего через день. Причем, по злой иронии судьбы, она умерла в той же палате, где и ее тетя.

По словам ее сына Карла, у матери до этого не было проблем со здоровьем. «Внезапно она стала много кашлять, сильно задыхаться, у нее проявлялись все традиционные симптомы коронавируса. Мне удалось поговорить с ней по телефону, когда мой папа добрался до больницы, и все, что она хотела, — чтобы я приехал. Но я не успел», — сказал Карл Нельсон, добавив, что ее внезапная смерть показывает, как молниеносно может развиться COVID-19.

Вскоре еще 16-ти членам семьи, которые присутствовали на похоронах и церковной службе, был поставлен диагноз коронавирус. Семья предупреждает людей о важности соблюдения правил карантина, прежде всего самоизоляции.

«Скорость, с которой вирус действует, феноменальна, и то, насколько он опасен, нельзя недооценивать. Все, пожалуйста, следуйте советам. Оставайтесь дома, будьте в безопасности», — сказал Карл Нельсон, добавив, что его семья создала благотворительный фонд, средства от которого будут поступать на лечение заразившихся коронавирусом в Британии.

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