В Англии археолог нашел римскую застежку в виде лошади

Археолог-любитель Джейсон Прайс вел поиски с металлоискателем в окрестностях деревни Лизингем в английском графстве Линкольншир и обнаружил уникальную бронзовую брошь в виде фигурки лошади, которая датируется поздним римским периодом.

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Джейсон рассказывает о своей находке: «Поле было сильно распахано, поэтому я не надеялся что-то найти. Можете себе представить мое удивление, когда мой детектор начал гудеть. Примерно в восьми дюймах внизу я обнаружил что-то, покрытое грязью. Сначала я подумал, что это кусок мусора, но когда я его очистил, у меня отвисла челюсть. Там была она — брошь с лошадью. Я был потрясен. Я уже находил такие вещи, как монеты, но никогда ничего подобного. Абсолютно удивительно!» Джейсон сообщил о своей находке ученым при помощи службы Portable Antiquities Scheme.

Фигурка лошади датируется 200–410 годом нашей эры. Она хорошо сохранилась и по счастливому стечению обстоятельств не была повреждена во время сельскохозяйственных работ. Лошадь изображена в реалистичной позе, без уздечки или поводьев, на ее спине намечены контуры попоны или седла.

Историки говорят, что лошадь была частым мотивом в римских декоративных изделиях из бронзы, но на территории Британии до сих пор находили только пластинчатые застежки с лошадьми: двумерные изображения лошади и всадника в профиль. Большинство их найдены в местах, связанных с религиозными культами, так что ученые предполагают их связь с каким-то римско-кельтским конном божеством. Застежки в виде трехмерных фигурок лошадей известны в континентальной Европе.

Находка будет выставлена в конце этого года в музее города Линкольн.

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Polit.ru

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