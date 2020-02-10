В Америке вручили статуэтки премии «Оскар»

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо собрал «урожай» золотых статуэток на церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде.

Кадр из фильма «Паразиты»

По данным телеканала ABC, комедийная драма об истории парня из бедной семьи была признана «Лучшим фильмом».

В борьбе за главную награду «Паразиты» одолели таких серьезных конкурентов, как «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.

Кроме того, корейская лента была признана лучшей в номинации «Зарубежный художественный фильм», а сам Пон Чжун Хо был удостоен награды за лучшую режиссуру. Фильм также наградили за лучший оригинальный сценарий.

Актером года был признан Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер», оставивший позади Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде») и Антонио Бандераса («Боль и слава»).

Рене Зеллвегер завоевала главную женскую награду за главную роль в фильме «Джуди», на статуэтку также претендовали Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Шарлиз Терон («Скандал»).

Картина «1917» была отмечена «Оскаром» за операторскую работу британца Роджера Дикинса. Мультфильм «История игрушек 4» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Награду киноакадемии за женскую роль второго плана в картине «Брачная история» завоевала Лора Дерн. «Оскар» за мужскую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм «Однажды в… Голливуде».

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По инф. rosbalt.ru

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