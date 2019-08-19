В 80 лет: дворник, маляр, соцработник и... неунывающий человек

80-летняя Анна Бердникова каждый день моет, чистит, убирает во дворе и подъездах своего дома. И все это под веселые песни и танцы.

Но некоторых активная и жизнерадостная бабушка раздражает. Почему?

«Я привыкла работать»

Видео и фотографии с 80-летней Анной Бердниковой набирают в соцсетях сотни комментариев. Пенсионерку знают далеко за пределами челябинского городка Златоуст. В видеосюжетах хрупкая бабушка подметает придомовую территорию, собирает брошенные бычки и бутылки, поливает цветы около дома, моет полы в подъезде. И делает это не через силу, а с радостью и удовольствием, пританцовывая и напевая песни.

«В таком возрасте – и столько энергии! Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни, баба Аня», – пишут пользователи. Анна Алексеевна эти комментарии не читает: у нее нет ни смартфона, ни компьютера. Но главное, что на интернет, как, впрочем, и на сериалы, у нее не остается времени.

– Я привыкла работать, – рассказывает Анна Алексеевна. – В 16 лет начала, работала на швейной фабрике, на стройке, в круглосуточной столовой, на лесозаводе. На пенсию вышла в 53 года, стаж набрался. Времена были сложные, с работой плохо, вот меня на отдых и отправили.

Но с тех пор Бердникова ни дня не сидела сложа руки. Валяться на диване или ворчать на лавочке – это не про нее. Во-первых, на пенсию особо не разгуляешься. А во-вторых: «Как не работать-то? Будешь работать – может, подольше поживешь».

Три года назад сын пенсионерки Андрей перевез ее из Южноуральска, где она жила в 12-метровой комнатке с неблагополучными соседями, к себе в Златоуст. Мужчина купил в ипотеку отдельную квартиру для матери в спальном районе – на улице Машиностроителей. Анну Алексеевну совсем не смущает, что она находится на последнем, пятом этаже. «Я, бывает, иду и через ступеньку прыгаю», – признается спортивная бабушка.

Анна Бердникова сама сделала в квартире ремонт: привела в порядок балкон, оштукатурила и оклеила обоями стены. Но дома ей все равно не сидится.

«Дождь не дождь, а иду и делаю»

Фронт работ у танцующей бабы Ани, как ее называют в интернете, большой.

– Я иду и, где вижу мусор и ветки, подбираю и кидаю в сторону. Не только в своем дворе, а везде, – рассказывает Анна Алексеевна.

В своем дворе она подметает асфальт, собирает мусор и относит к контейнерам. Весной расчищала дороги около своей пятиэтажки от пылевых заносов, зимой убирала у своего подъезда снег и чистила от льда ступеньки. К лету побелила фасад первого этажа дома. Сейчас она ухаживает за цветами, смородиной и клубникой, которые посадила на клочке земли под окнами пятиэтажки. Ягод было немного, а цветы до сих пор радуют яркими красками на фоне серой панельки.

Каждую субботу Анна Алексеевна моет полы в четырех подъездах. Это уже за деньги, правда, совсем небольшие по нашим временам. 800 рублей в месяц ей платит управляющая компания. Но щели и дыры в бетонном полу пенсионерка заделывает цементом бесплатно, материал покупает за свой счет.

– Я же сама этот пол мою, – объясняет она. – Ровный всяко мыть удобнее. А бывает, что я линолеум в подъездах стелю, нахожу его около мусорных контейнеров. Люди из квартир выбрасывают, а он еще послужит.

По собственной инициативе Анна Алексеевна регулярно моет в подъездах подоконники, чтобы не скапливалась пыль. Недавно по заданию управляющей компании выкосила всю траву около дома и срезала сухие ветки деревьев.

– Дождь не дождь, а иду и делаю, – говорит пенсионерка.

Кстати, танцует и поет баба Аня не так уж и часто, скорее для камер, когда ее снимают: «Будешь много петь – потом будешь плакать». Анна Бердникова признается, что ей нравится жить в чистом доме, чистом дворе. Полагая, что другим тоже жить в чистоте приятно.

Жизнерадостная и трудолюбивая баба Аня успевает еще позаботиться и о внуках, и о соседях, и о животных

«Могут и бабой-ягой назвать»

На самом деле у «других» на труд Анны Алексеевны разные точки зрения. Жители двора поначалу были в шоке, что «новенькая» развила такую бурную общественную деятельность.

– Она же деревенская, в городе не жила, привыкла, наверное, у себя на участке работать, – объясняет «аномальное» поведение пенсионерки соседка по двору.

К слову, Анна Алексеевна Бердникова в деревне никогда не жила, хозяйством не занималась и ностальгии по грядкам-цветочкам не испытывает. Она родилась в городке Шахунья Нижегородской области, от мужа-дебошира переехала в город Южноуральск. Но местным ее поведение не объяснить.

– У большинства жителей в Златоусте такой менталитет, – говорит журналист Анна Нова, которая сняла первый сюжет о танцующей бабушке. – Чувствуется неуважение к чужому труду. Делать что-то не для себя, а для всех не принято. Многие не то что за другим человеком мусор не поднимут – свой до урны не донесут.

– Ну что «баба Аня, баба Аня»? – вздыхает Татьяна Свиридова, директор управляющей компании «Злат-сервис». Похоже, она воспринимает добровольный труд пенсионерки как само собой разумеющееся. – Да, убирается, помогает, но она у нас не одна такая, есть и другие.

Оставим эту реплику на совести директора. Благодаря Анне Бердниковой дворники к ее дому, по словам местных, забыли дорогу. А побелка фасада, цементирование пола в подъездах и многое другое из того, что делает Анна Алексеевна, – это обязанности управляющей компании, которая получает за это деньги от жильцов.

Анна Алексеевна же вместо простой благодарности часто получает от жильцов совсем другое.

– Попрошу не кидать на асфальт мусор – могут и бабой-ягой назвать, – говорит она. – Мне обидно, приходится жаловаться старшему по дому.

Пенсионерка посадила во дворе черемуху, рябину и липу. Кому-то деревья не понравились, и одну рябинку уже сломали. О том, чтобы соседи собрались, поддержали инициативу Анны Алексеевны и все вместе вышли на субботник, нет и речи.

– Да вы что?! – машет рукой пенсионерка. – Они будут на скамеечке сидеть, отдыхать, а кто-то еще и пьет. Им разве до этого?

Пока фотокорреспондент снимал Анну Бердникову во дворе, некоторые соседи успели высказать недовольство. Грозили кулаком в окне и возмущались: «Доколе это (съемки. – Авт.) будет продолжаться?»

– Я думаю, это обыкновенная человеческая зависть, – говорит Анна Нова.

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Другие заботы

Кажется, спроси саму Анну Алексеевну, кому она завидует, – пенсионерка растеряется. В шесть утра ей надо проснуться, позавтракать, убраться во дворе и подъезде, а потом позаботиться о своих подопечных. Их у Анны Алексеевны много. В соседнем подъезде живет 77-летняя парализованная подруга, которой надо помогать по хозяйству. В окружении Бердниковой много пожилых небогатых людей. Для них Анна Алексеевна каждый день ходит к «Пятерочке». Работники супермаркета оставляют у мусорных контейнеров ящики со «свежепросроченными» продуктами.

– Сегодня девять буханок хлеба принесла. Все раздам, жалко же людей, – говорит Анна Бердникова.

Ей жалко не только людей – она подкармливает птиц, бездомных кошек и собак. Взяла себе котенка у знакомого пенсионера, который не может о нем заботиться по состоянию здоровья.

– Одной женщине надо носки к зиме связать, вот распустила свой мохеровый шарф и вяжу, – рассказывает баба Аня.

Но и на своих близких у нее хватает и времени, и пенсии. Она помогает сыну – у него «все-таки четверо детей». Младшему внуку Диме покупает сладости в магазине («Беру в долг, потом расплачиваюсь»), внучке Ксюше дает деньги на наряды. Она чужим отказать не может, а уж своих тем более поддержит всегда.

– Столько забот – в одиннадцать вечера спать легла, на следующий день в шесть вставать, – не жалуется, а радуется пенсионерка. И шутит: – Это я как колбасу съем, так во мне энергия просыпается.

В пожилые годы здоровый образ жизни, без колбасы, почитательницей коей является баба Аня, – это хорошо и правильно. Но жизнь для других, постоянное движение – это тоже работает. Да еще как!

По инф. sobesednik.ru

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