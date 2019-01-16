В 2018-м граждане России изрядно "раскошелились". А вы?

В минувшем году расходы россиян возросли почти по всем категориям товаров. При этом в два раза (с 31% до 15%) уменьшилось количество семей, не совершавших в последние шесть месяцев никаких крупных покупок. Объяснение простое: глядя, как обесцениваются сбережения, в преддверии роста цен - люди стремились превратить деньги в "что-то реальное, пока не подорожало..."
По итогам исследования холдинга «Ромир», в 2018-м больше всего возросла доля тех, кто сильно потратился на покупку одежды и обуви (с 30% до 51%). В первую очередь речь здесь идет о молодежи 18-24 лет, в этой группе 68% тратились именно на одежду.
Кроме того, вдвое увеличилось (с 15% до 31%) количество тех, кто много тратил на медицинские услуги, чаще всего это женщины и люди старше 60-ти. Каждый пятый (21%) много потратил в минувшем году на отдых — это вдвое больше по сравнению с 2017 годом и аналогично показателю 2014-го.
Еще 13% опрошенных сильно потратились на ремонт жилья либо дачи (рост на 4%). Такой же рост (было 7%, стало 11%) продемонстрирован в покупке новой мебели, здесь показатель также вернулся на уровень 2014 года.
На бытовую технику респонденты в прошлом году тратились не так охотно, как в предыдущие годы. Однако количество тех, кто купил себе новый смартфон, заметно подскочило — 9% в 2017 году и 15% — в 2018-м.
Количество россиян, которые купили в прошлом году автомобиль, сократилось на 1% по сравнению с 2017 годом (3% и 4% соответственно). Логично возросло количество автолюбителей, которые крупно вложились в ремонт машины (6% и 10%), то есть люди предпочитали чинить старую машину, а не покупать новую.
Количество тех, кто потратился на образование и развлечения увеличилось в рамках статпогрешности — с 8% до 9% и с 6% до 7% соответственно. Тех, кто решился на покупку жилья, осталось столько же, сколько и в минувшие годы — 2%. Зато количество покупателей ювелирных изделий возросло до 3%, что сопоставимо с уровнем 2015 года и превышает уровень двух предыдущих лет.
В целом россияне заметно перевыполнили планы по расходам. Покупку одежды планировала четверть респондентов, а реально таких оказалась половина (51%). На медицину потратились почти 30% при запланировавших это 14%.
В других категория также зафиксировано превышение планируемых расходов: ремонт (7% против 13%), смартфоны (5% против 15%), отдых (9% против 21%), развлечения (4% против 7%), мебель (5% против 11%), ремонт автомобиля (4% против 10%). Планы по расходам и реальность совпали лишь в категории покупки квартиры или дачи — 2% чуть меньше запланированных оказались траты на новое авто (4% против 3%) и бытовой техники и электроники (8% против 7%). Большинство не сумело удержать свой кошелек на замке: 42% не планировали совершать крупные покупки и только 15% смогли это сделать.
В планах на этот год опрошенные уже по традиции заявили о стремлении к экономии. Четверть респондентов постараются отказаться от крупных покупок, остальные надеются сократить расходы на них.
В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18-ти лет.
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