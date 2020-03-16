Ужесточаются наказания для осквернителей памяти павших

Вандалы, которые разрушают или оскверняют воинские захоронения и мемориальные сооружения, увековечивающие память погибших при защите Отечества, или посвящённые дням воинской славы России, могут попасть в тюрьму. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.

Автором законопроекта выступил президент России Владимир Путин. Документ предусматривает, что за разорение братских могил, порчу памятников, стел, обелисков, символизирующих подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне, вводится уголовная ответственность в виде штрафа до трёх миллионов рублей или в размере зарплаты осуждённого за период до трёх лет. Кроме того, преступников могут отправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до трёх лет. При этом ответственность будет распространяться на мемориальные объекты, расположенные не только на территории России, но и за её пределами.

Законопроект также устанавливает ответственность за совершение таких деяний группой лиц с применением насилия. За это с нарушителей предлагают взимать до пяти миллионов рублей или сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

По данным Минобороны России, всего в России расположено 31 078 воинских захоронений, при этом за рубежом погребено около четырёх миллионов солдат. Отмечается, что ранее были зафиксированы случаи осквернения и сноса памятников советским воинам в Польше, Украине, Молдавии, Латвии, Эстонии и других странах.

По инф. pnp.ru

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