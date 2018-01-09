Уже в январе платить за коммуналку можно будет через личный кабинет

В 2018 году коммунальщиков начнут штрафовать за то, что они не разместили информацию о тарифах в государственной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это означает, что система начнет использоваться для оплаты коммунальных платежей по всей России. Сколько сейчас уже пользователей на портале и как система работает, рассказал "Российской газете" замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.

Михаил Яковлевич, какие санкции ждут управляющие компании, которые не разместили свою информацию в ГИС ЖКХ?

Михаил Евраев: Уже с 1 января 2018 года вступает в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ. И как помните, сначала речь шла о довольно высоких штрафах за первую провинность коммунальщиков.

Но правительством было принято решение на первоначальном этапе сделать более "мягкие условия" по привлечению их к административной ответственности. Так, например, за впервые совершенное правонарушение законопроектом устанавливается для должностного лица ресурсоснабжающей организации (РСО), управляющей компании (УК), муниципалитета грозит предупреждение, при повторном правонарушении - штрафа от пяти до десяти тысяч рублей и при последующем нарушении - от 15 до 20 тысяч рублей.

У нас нет задачи собрать какое-то количество штрафов, главное, чтобы вся необходимая информация размещалась в системе и была доступна гражданам.

Штрафы будут взиматься не с организаций, а с должностных лиц. В ГИС ЖКХ будет вестись мониторинг размещения организациями информации и в течение полугода станет понятно, достаточен ли размер штрафов или его необходимо скорректировать.

Неужели действительно можно будет не платить коммуналку, если платежка некорректна?

Михаил Евраев: Норма о том, что гражданин может не платить, если информация о начислениях не размещена в ГИС ЖКХ, была отменена. Было принято решение посмотреть, как будет работать именно административная ответственность для организаций ЖКХ. Если же она работать не будет, то мы будем предлагать вернуться обратно к данной норме.

Много ли сейчас в системе ГИС ЖКХ жителей?

Михаил Евраев: Более 1,5 миллиона человек. При этом каждый из 30 миллионов зарегистрированных граждан на портале госуслуг, имеющих подтвержденную учетную запись, автоматически получает доступ к своему личному кабинету в ГИС ЖКХ по адресу dom.gosuslugi.ru без дополнительной регистрации. Можете проверить.

В каком бы банке страны ­гражданин ни платил за ЖКХ - информация об этом отразится в его личном кабинете

А что дает им доступ в их коммунальный кабинет?

Михаил Евраев: В ГИС ЖКХ гражданин должен увидеть в своем личном кабинете всю информацию по своей квартире, дому и двору, все заключенные договоры на выполнение работ по дому и акты из приемки. Не выходя из дома, из личного кабинета сможет направлять своей управляющей организации или ТСЖ, ресурсоснабжающей организации или органам жилищного надзора, в электронной форме жалобы и иные обращения.

Еще важно, что через свой кабинет можно передавать показания приборов учета, видеть начисления по квартире, факты осуществленных платежей, оплачивать свои счета за ЖКУ, участвовать в обсуждениях и голосованиях на форуме со своими соседями, видеть, куда идут его деньги на капремонт и многое-многое другое. В разделе "Аналитика и отчеты" на главной странице уже сейчас можно посмотреть информацию о своем доме, городе или регионе на основе информации, размещаемой в ГИС ЖКХ. А в дальнейшем такой аналитики станет еще больше.

Мы рассчитываем, что со вступлением в силу административной ответственности наши граждане начнут видеть в своих личных кабинетах всю информацию по своей квартире, дому и двору. И вместе с открытостью в сферу ЖКХ придет и общественный контроль, благодаря которому отрасль значительно быстрее начнет меняться в лучшую сторону.

Коммунальщики особо не рвались в эту систему. Кто-то еще не подключился к ней?

Михаил Евраев: В системе зарегистрировано более 85 тысяч организаций и органов власти. Это все управляющие организации, 98 процентов ТСЖ, 99 процентов ресурсоснабжающих организаций. Размещена информация о 18 миллионах многоквартирных и жилых домов, более 100 миллионов лицевых счетов, более 50 миллионов индивидуальных приборов учета, завершили интеграцию с ГИС ЖКХ 3150 ИТ-систем.

В ГИС ЖКХ работает круглосуточная служба поддержки пользователей организаций сферы ЖКХ, к которой в любой момент можно обратиться за помощью и консультацией. С системой интегрированы все банки страны, разместившие в ГИС ЖКХ более одного миллиарда фактов оплаты. В каком бы банке в любой точке страны гражданин ни оплатил бы услуги ЖКХ - информация об этом платеже должна отражаться в его личном кабинете. В ГИС ЖКХ зарегистрированы и на основе информации в системе начали осуществлять надзорную деятельность органы прокуратуры всех регионов страны.

А коммунальщики знают, как работать в системе?

Михаил Евраев: Со всеми организациями, которые хотели научиться размещать информацию в ГИС ЖКХ, была проведена вся необходимая работа по их обучению, это более 500 семинаров по всей территории страны.

При этом в каждом регионе был определен вице-губернатор, ответственный за внедрение ГИС ЖКХ и если в своем личном кабинете гражданин не увидел необходимую информацию - он может обратиться в свою ТСЖ, управляющую или ресурсоснабжающую организацию и потребовать размещения такой информации. В случае если она не появилась - тогда прямо в личном кабинете ГИС ЖКХ можно напрямую обратиться в органы госжилнадзора для принятия соответствующих мер.

Есть ли регионы, для которых пока сделано исключение? Когда у них начнет действовать эта "буква" закона?

Михаил Евраев: Административная ответственность наступает для всех регионов страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - они присоединятся к системе с июля 2019 года.

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