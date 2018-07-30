Уже шесть дней нашего альпиниста пытаются спасти в Пакистане

Уже шесть дней петербуржец Алексей Гуков находится на склоне горы Латок-1 в Пакистане. Как сообщает «Интерфакс», связь с альпинистом потеряна.

В понедельник к Гукову вылетел вертолет, чтобы доставить продовольствие и телефон. Снять альпиниста со склона не позволяет уровень пакистанских спасателей.

Ведутся переговоры о направлении российских специалистов в Пакистан.

Как сообщалось, Гуков с напарником Сергеем Глазуновым пытался покорить вершину. Глазунов сорвался вниз практически со всем снаряжением и продовольствием. Гуков остался на склоне.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ