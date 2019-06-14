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Ужасное убийство с расчленением в Подмосковье: семейная ссора пожилых?
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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По делу о зверском убийстве пожилой женщины задержан ее 64-летний муж, житель Дмитровского городского округа.

По делу о зверском убийстве пожилой женщины задержан ее 64-летний муж, житель Дмитровского городского округа.

Как отметили в подмосковном ГСУ СК РФ, в мае в реке Мерянка были найдены части человеческого тела, а в лесу у деревни Акулово в присыпанной землей яме нашли мешок для мусора, в котором находился труп 63-летней женщины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан муж убитой.

Если подозрения, павшие на пожилого человека, подтвердятся, то этот случай пополнит копилку ужасных историй, когда преступниками двигают явные изменения в психике:

По инф. rosbalt.ru

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