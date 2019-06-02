Ужасно: родиться без кожи. Но... есть надежда выжить и стать "как все"!

В английском графстве Уорикшир врачам удалось выходить младенца, родившегося без кожи. Малыш родился в конце 2018 года, его мать — 19-летняя Джессика Кибблер была тогда на седьмом месяце беременности.

Вес появившегося на свет мальчика составлял чуть больше килограмма. При этом на теле ребенка было только два процента верхнего слоя кожи. Врачи предупредили новоиспеченных родителей, что шансы на выживание их сына крайне малы. Как пишет издание, в течение полутора месяцев кожа немного нарастала. Все это время младенец лежал без одежды, поскольку любое прикосновение к телу вызывало раздражение и боль.

Малыш боролся с целым рядом болезней: сепсис, некротический энтероколит, врожденный герпес, бронхиолит.

В начале мая ему провели операцию по пересадке кожи с живота на правую руку. Теперь его ждут еще минимум четыре подобные операции.

Сейчас здоровье полугодовалого мальчика восстанавливается. Его вес достиг 4,3 килограмма.

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По инф. rosbalt.ru

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