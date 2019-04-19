Ужасно: пожилой инвалид избит в ответ на замечание

В Кронштадте задержали мужчину, подозреваемогов избиении инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам 58-летнего инвалида, на лестничной клетке дома, где он живет, неизвестный в ответ на замечание несколько раз ударил его, а потом скрылся.

Задержан ранее судимый 38-летний мужчина.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о побоях.

По инф. rosbalt.ru

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